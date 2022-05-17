Формула успеха: пять великих чешских предпринимателей

Они добились успеха, заработали миллионы и прославили Чехию далеко за её пределами. Пять самых успешных чешских/чехословацких предпринимателей, которые золотыми буквами вписали своё имя в историю мирового бизнеса.

Фото: Три поколения Бати (слева направо): Томас Джордж Батя, Томаш Ян Батя, Томаш Батя (на портрете)

Петр Келлнер (20.5.1964)

Пятое место в нашем рейтинге занимает самый богатый гражданин Чехии Петр Келлнер, владелец PPF Group.

Келлнер родился 20 мая 1964 года в северо-чешском городе Ческа-Липа. После окончания средней школы он уехал в Прагу, где поступил в Высшую школу экономики. Получив диплом о высшем образовании в 1987 году, он устроился торговым референтом на предприятии Strojimport Praha, сменив спустя всего полгода род деятельности и перейдя на работу на Киностудию Баррандов на должность ассистента исполнительного продюсера.

Переломным в биографии будущего миллиардера стал 1989 год, когда в Чехословакии случилась Бархатная революция, за которой последовала приватизация, объявленная новым правительством страны. По её завершению Келлнер контролировал около 200 компаний общей стоимостью почти 5 миллиардов крон.

Новый поворот в жизни бизнесмена произошёл в 1996 году, когда фонд PPF превратился из регионального бизнес-субъекта в одного из самых влиятельных игроков в стране. Речь идёт о покупке доли в размере 20% акций страховой компании Česká pojišťovna, которую он довёл до 100% в 2001 году.

В начале 2000-х чешский рынок стал слишком мал для PPF Group, и группа начала свою экспансию на зарубежные рынки. Именно чешский холдинг Петра Келлнера был одним из первых восточно-европейских игроков, который начал работу на российском рынке, за которым последовали Вьетнам, Китай и другие страны.

В результате состояние «чешского Билла Гейтса» выросло за десятилетие более чем в двадцать раз, что позволило ему стать первым чехом, вошедшем в список миллиардеров журнала Forbes. В настоящее время его состояние оценивается в 10,4 миллиардов долларов США (данные за 2012 год).

Следует отметить, что Келлнер – не только успешный предприниматель, но и известный филантроп. В 2003 году он вместе со своей женой создал благотворительный фонд Educa, который занимается поддержкой талантливых молодых людей из малообеспеченных семей. В 2005 году начала работу и гимназия Open Gate, 80% учеников которой – одарённые дети из детских домов или малообеспеченных семей.

Эмиль Шкода (19.11.1839 – 8.8.1900)



Фото: www.ceskatelevize.cz/

Будущий знаменитый промышленник родился в Пльзени в семье врача и депутата Законодательного собрания Австро-Венгрии Эмила Франтишека Шкоды. После окончания гимназии юный Эмиль отправился в Прагу, где с отличием окончил Горный университет, а затем и Технический университет в Карслруэ. Получив квалификацию, молодой человек практиковался за рубежом на предприятиях ведущих промышленных державах того времени: Франции, Великобритании, США и Пруссии.

Однако после австро-прусской войны инженер покинул немецкие земли и вернулся на родину. В Пльзени он поступил на работу в качестве главного инженера на фабрику графа Валленштейна-Вартенберга. Три года спустя Шкода сделал графу предложение, от которого тот не смог отказаться.

Причиной, по которой будущий предприниматель решился на столь радикальный шаг, была сложившаяся в период бурной индустриализации Австро-Венгрии ситуация, когда предприятие, чтобы выжить, должно было активно развиваться, модернизироваться и идти нога в ногу с техническим прогрессом. Предприятие в итоге перешло во владение Эмиля Шкоды за 167 642 золотых.

Первый шаг, который сделал Шкода в качестве нового владельца завода, стал перенос мощностей из центра на окраины, где не существовало ограничений на расширение его площади производства. Всего несколько лет спустя фабрика представляла из себя современное литейное и металлообрабатывающее предприятие, известном во всей империи.

Škodovy závody, помимо оборудования для рудников, стекольных, сталепрокатных фабрик, предприятий пищевой отрасли, а также оружие, поставки которого были расширены после ввода в строй нового оружейного завода в 1896 году. В результате, к концу века небольшая фабрика регионального значения, в котором трудилось 33 человека, превратилась во флагмана промышленности страны с более чем 4000 работников.

Однако дальнейшее развитие предприятий Škoda проходило уже без их основателя и по совместительству президента и генерального директора. 8 августа 1900 года Эмиль Шкода умер в поезде на пути из австрийского курорта Зелцтал и был похоронен на Свято-Николаевском кладбище в Пльзени.

Эмиль Колбен (1.11.1862 – 3.7.1943)

Третье место в рейтинге великих чешских предпринимателей интернет-портала 420on.cz принадлежит знаменитому основателю одного из крупнейших машиностроительных предприятий Чехии ČKD Эмилю Колбену.

Будущий новатор и меценат родился 1 ноября 1862 года в еврейской семье в местечке Странчице на востоке Праги. После учёбы в местной гимназии он уехал в Германию, где поступил в Технический университет на факультет электротехники и машиностроения.

Благодаря стипендии, которую он получил, Эмиль мог путешествовать по всему миру и знакомиться с используемыми технологиями на различных предприятиях. В США молодой чех обратил на себя внимание знаменитого Томаса Алвы Эдисона, который назначил его главным инженером в лаборатории компании Edison Machine Company (будущая General Electric).

Но наибольшее влияние на Колбена оказал знаменитый изобретатель в области электро- и радиотехники Никола Тесла. Труды Теслы произвели на него такое впечатление, что он решил вернуться в Чехию и заняться пропагандой работ американского учёного.

В 1896 году будущий предприниматель решился на переход из стана теоретиков в практики и основал производство по выпуску станков и трансформаторов Kolben a spol. Продукция завода с самого начала пользовалась значительным спросом, благодаря чему предприятие получило крупный заказ на изготовление оборудования для электростанции в одном из пражских районов.

После объединения с пражской фирмой Pražská a.s. (1901 год) предприятие было переименовано на Elektrotechnická a.s., на мощностях которого начали производиться двигатели, генераторы и оборудование для гидроэлектростанций. Спустя шесть лет промышленную «империю» Колбена пополнил автомобильный завод Praga, построенный в сотрудничестве с компанией Ringhoffer.

В 20-е годы, несмотря на устойчивое финансовое положение и отличную репутацию, произошло несколько слияний с меньшими по размерам предприятиями, в результате которых была создана известная каждому жителю Чехии Českomoravská-Kolben-Daněk или ČKD, на заводах которой выпускались авиамоторы, самолёты, энергетическое оборудование, турбины Каплана, а также локомотивы, автомобили и троллейбусы. Накануне Великой депрессии в ČKD трудились 12 тысяч человек, компания была крупнейшим машиностроительным предприятием Чехословакии, а сам Колбен – одним из влиятельнейших людей в стране.

Перелом в жизни завода и предпринимателя наступил в год оккупации Чехословакии войсками нацистской Германии. В силу своего происхождения он был вынужден продать своё предприятие и покинуть все руководящие посты в ČKD. В то время как его брат и две сестры покончили жизнь самоубийством, чтобы не попасть в руки нацистов, Колбен до последнего был уверен, что ему ничего не грозит. Однако ни деньги, ни известность не спасли бизнесмена. Немцы отправили его и всю его семью в концлагерь Терезин, где Колбен скончался в 1943 году. (Фото: www.techmania.cz​)

Вацлав Клемент (16.10.1868 – 12.8.1938)

Природная смекалка и технические навыки Вацлава Клемента позволили ему не только выбиться из бедняков «в люди», но и основать предприятие, ставшее известным во всём мире.

Клемент родился в 1868 году в городе Велвары недалеко от Кладно. Вскоре после рождения юный Вацлав остался сиротой, а мачеха, несмотря на очевидный талант, не занималась пасынком, и до 14 лет молодой человек был фактически предоставлен сам себе. Из-за этого он не смог пойти в школу и был вынужден зарабатывать на жизнь продавцом в магазине книг.

Но юноша не отказался от своей мечты и параллельно поступил в городскую школу, после окончания которой отправился сначала в Прагу, а затем в Младу-Болеслав, где принял участие в создании велосипедного клуба. И именно двухколёсный транспорт стал делом всей жизни предпринимателя.

Всё началось с того, что в 1896 году Клемент купил велосипед в магазине Seidel & Naumann, и был вынужден обратиться туда спустя несколько недель с просьбой отремонтировать его, но получил отказ в виду того, что написал письмо на чешском, а не на немецком, «понятном для компании» языке. Действия немцев возмутили его настолько, что в том же году Клемент и его товарищ Вацлав Лаурин открыли собственное дело. Фирма Laurin & Klement занималось не только ремонтом, но и выпуском велосипедов под маркой Slavia.

Но компаньоны не ограничились только велосипедами. Клемент, увидевший в Париже мотоцикл братьев Вернер, предложил Лаурину создать подобный агрегат. Мотоцикл Slavia изобретатели представили публике в 1899 году. Он представлял собой заднеприводную машину с двигателем внутри рамы и педалями для продолжения движения в непредвиденной ситуации.

Добившись успеха не только в Чехии, но и за рубежом (мотоцикл L&K занимал первые места на международной спортивной выставке в Праге, международном автошоу в Вене и международной автомобильной выставке в Гамбурге), продукция Slavia начала экспортироваться в другие страны Европы. Последовал невероятный взлёт предприятия, которое к середине 1900-х гг. стало одним из самых известных производителей мотоциклов на Старом континенте.

А затем случилась знаменитая переквалификация компании в автопроизводителя, который представила своего «первенца» на автосалоне в Праге в 1905 году. Спустя два года по инициативе предпринимателя L&K было преобразовано в акционерное общество. Продажа акций предприятия позволила привлечь необходимый капитал для запуска в производство грузовых автомобилей, санитарных и почтовых машин.

Достигнув вершины и став крупнейшим автопроизводителем страны, Клемент и Лаурин решили продать свою компанию в 1925 году концерну Škoda, который продолжил традиции L&K уже под новым брендом – Škoda. Но Вацлав Клемент уже не принимал участие в его продвижении. Гениальный изобретатель и предприниматель отошёл от дел и скончался незадолго до Мюнхенского сговора 1938 года – в Младе-Болеслав. (Фото: www.ceskatelevize.cz​)

Томаш Батя (3.4.1876 – 12.7.1932)

Будущий миллионер родился 3 апреля 1876 года в городе Злин в семье потомственного сапожника. С самого юного возраста Томаш начал познавать секреты ремесла, а уже в 14 лет, вопреки воли отца, ушёл из дома и начал работать на заводе, где производились сапожные станки.

Очень скоро молодой человек был уволен, но возвращаться к отцу он не захотел и уехал в Вену к сестре Анне, где открыл собственную мастерскую, но не добившись успеха, вернулся домой и начал работать продавцом в магазине отца.

Спустя некоторое время Томаш, Анна и их брат Антонин выкупили семейное дело и открыли собственное обувное производство, где изготавливали пастушью прошивную войлочную обувь. Но Батю-младшего вновь постигла неудача, и предприятие вместе со всей собственностью пришлось заложить в качестве залога в банк. Лишь после того, как Антонин был призван в армию, Томаш встал у руля семейной фирмы.

Уже через полгода все долги были погашены, и это была полностью заслуга нового директора, решивший использовать при пошивке обуви сукно вместо войлока и кожи, которые были значительно дороже. Так называемые «батёвки» (суконные ботинки с кожаной подошвой и элегантным носком из качественной кожи) пользовались огромным спросом, дела предприятия пошли в гору и на первые же заработанные деньги Батя построил цех, где были установлены немецкие швейные станки – самое современное в то время оборудование.

После смерти Антонина контроль над предприятием T&A Baťa перешёл полностью в руки Томаша (Анна не стала оспаривать роль брата). Набравшись опыта в США, где он изучал способы управления работой, выплат рабочим, уложения полуфабрикатов для производства обуви, Батя реорганизовал свою фабрику. Среди реализованных им революционных для всей чешской промышленности мер были рационализация и интенсификация работы на предприятии, строительство жилья для сотрудников и создание профсоюза.

После Первой мировой войны, в ходе которой мощности заводов T&A Baťa увеличились в десять раз, предприниматель столкнулся с первыми серьёзными трудностями, связанными с кризисом сбыта в послевоенной экономике. Но он сумел преодолеть и эту преграду, решившись на снижение стоимости своей продукции сразу на 50 и сокращение зарплат на 40%, что позволило стабилизировать положение компании, филиалы которой начали появляться во всех уголках страны и за рубежом. В результате к 1923 году сеть магазинов Baťa насчитывало 112 филиалов, а число работников достигло 5 200 человек.

Дальнейшему развитию компании способствовали инновации, инициатором которых выступил сам Томаш Батя. Среди них появление автономных мастерских, дифференциация заработной платы, новая ценовая стратегия (в том числе ярлыки стоимости, которые оканчивались девяткой, благодаря которым цена выглядела привлекательнее), а также использование в производстве конвейеров, благодаря которым производительность труда увеличилась на 75%.

Результаты компании поражали воображение. Во второй половине 20-х годов её оборот достиг одного миллиарда крон, а в 1931 году фирма была преобразован в акционерное общество с беспрецедентным для того времени уставным капиталом в размере 135 миллионов крон.

Но на этом история успеха обувного магната закончилась, который погиб в авиакатастрофе в 1932 году, когда летел на открытие нового филиала в Швейцарии. Несмотря на то, что Томаш Батя не дожил и шестидесяти лет, он по праву считается самым выдающимся предпринимателем в истории страны. (Фото: www.knihyomega.cz)