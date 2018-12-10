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Кредиты в Чехии больше не будут самыми дорогими в ЕС

Кредиты в Чехии больше не будут самыми дорогими в ЕС

Катерина Коваленко 2748 0
Кредиты в Чехии становятся дешевле. Несмотря на это, они все ещё одни из самых дорогих на территории Евросоюза.
Кредиты в Чехии больше не будут самыми дорогими в ЕС

Чешские банки всегда вели политику взимания больших комиссий на потребительских кредитах. В последнее время, однако, взять взаймы у банка становится все дешевле. Согласно последним данным Чешского национального банка (ЧНБ) годовая процентная ставка упала на уровень примерно 9%. Это составляет половину того, что чехи платили пять лет назад.

На такое развитие событий повлияло сразу несколько факторов. Основной из них - спад популярности ипотек за последние два года.

 

«После ужесточения условий ипотеки ЧНБ остальные банки стали больше конкурировать на рынке потребительских кредитов», - говорит представитель KB Павел Зубек.

 

Однако есть и другие причины заинтересованности банков в уменьшении комиссий при выдаче кредита. Сейчас в Чехии падает уровень безработицы и повышается средний уровень зарплаты. При такой экономической ситуации риск неуплаты кредита со стороны клиента очень низкий. Банк, в свою очередь, на потребительском кредите заработает всегда больше, чем на ипотеке (комиссия на ипотеку составляет максимально 3%). Стоит также отметить, что Чехия конкурирует и с другими странами в рамках ЕС. В то время, как примерная комиссия в Евросоюзе составляет 6,19%, Чехия находится на уровне 8,76%.

Благодаря таким условиям потребительские кредиты являются единственным видом кредита, который сейчас дешевеет, несмотря на повышение комиссии со стороны ЧНБ. Банки подтверждают, что такая тенденция еще некоторое время будет существовать на рынке, стабилизация комиссии при потребительских кредитах ожидается уже к конце 2019-го года.

Источник: http://aktualne.cz

 
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Темы
Чехия ЦБ Чехии кредитование банки
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