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Нерезидентам РФ будет проще продать недвижимость на территории России

Нерезидентам РФ будет проще продать недвижимость на территории России

Катерина Коваленко 2793 0
Налоговые нерезиденты РФ освобождены от НДФЛ в 30%.
Нерезидентам РФ будет проще продать недвижимость на территории России

В конце ноября 2018 года были официально внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации.

Важные перемены произошли в определении размера налога на доходы физических лиц (НДФЛ) - нерезидентов РФ. Теперь НДФЛ будет взиматься как с резидентов, так и с нерезидентов в размере 13% (ранее он составлял для последних 30%). К тому же, если срок владения собственностью составляет три года и больше (или пять лет и больше, в зависимости от способа приобретения недвижимости), налог может вовсе не взиматься. В противном случае есть возможность уменьшения дохода от продажи на сумму расходов, уплаченных при покупке.

Нерезидентами считаются физлица, находящиеся на территории России меньше 183 дней в году.

Источник: prian.ru

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Темы
Россия налоги недвижимость продажа недвижимости
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