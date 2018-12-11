Нерезидентам РФ будет проще продать недвижимость на территории России

Налоговые нерезиденты РФ освобождены от НДФЛ в 30%.

В конце ноября 2018 года были официально внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации.

Важные перемены произошли в определении размера налога на доходы физических лиц (НДФЛ) - нерезидентов РФ. Теперь НДФЛ будет взиматься как с резидентов, так и с нерезидентов в размере 13% (ранее он составлял для последних 30%). К тому же, если срок владения собственностью составляет три года и больше (или пять лет и больше, в зависимости от способа приобретения недвижимости), налог может вовсе не взиматься. В противном случае есть возможность уменьшения дохода от продажи на сумму расходов, уплаченных при покупке.

Нерезидентами считаются физлица, находящиеся на территории России меньше 183 дней в году.

Источник: prian.ru