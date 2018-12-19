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Сервис Booking.com заплатит штраф за нарушение правил конкуренции на чешском рынке

Сервис Booking.com заплатит штраф за нарушение правил конкуренции на чешском рынке

Катерина Коваленко 2420 0
На протяжении 6 лет портал заключал незаконные договоры с отелями. Теперь Booking.com обязан заплатить 8,3 миллиона чешских крон.
Сервис Booking.com заплатит штраф за нарушение правил конкуренции на чешском рынке

Управление по защите конкуренции Чешской Республики (УЗК ЧР) выписало штраф сервису за заключение запрещенных договоров. Согласно данным ведомства, с 2009 по 2015 Booking.com подписывал вертикальные соглашения с отелями. Условия договора обеспечивали сайту абсолютное преимущество по сравнению с остальными ресурсами по бронированию жилья. Даже в случае прямого контакта с отелем клиент бы получил худшие цены и доступность. Таким образом портал нарушил правила конкуренции на рынке бронирования и предоставления краткосрочного жилья в Чехии.

«При расчете штрафа УЗК ЧР учитывало, среди прочего, тип антиконкурентного поведения, продолжительность и количество правонарушений, а также тот факт, что компания отказалась от разбирательства до административной процедуры», - сказал представитель ведомства Мартин Шванда. Таким образом общая сумма штрафа составила 8,3 млн чешских крон.

Источник: ekonomika.idnes.cz

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Чехия гостиницы штраф
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