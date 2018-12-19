Сервис Booking.com заплатит штраф за нарушение правил конкуренции на чешском рынке

Управление по защите конкуренции Чешской Республики (УЗК ЧР) выписало штраф сервису за заключение запрещенных договоров. Согласно данным ведомства, с 2009 по 2015 Booking.com подписывал вертикальные соглашения с отелями. Условия договора обеспечивали сайту абсолютное преимущество по сравнению с остальными ресурсами по бронированию жилья. Даже в случае прямого контакта с отелем клиент бы получил худшие цены и доступность. Таким образом портал нарушил правила конкуренции на рынке бронирования и предоставления краткосрочного жилья в Чехии.
«При расчете штрафа УЗК ЧР учитывало, среди прочего, тип антиконкурентного поведения, продолжительность и количество правонарушений, а также тот факт, что компания отказалась от разбирательства до административной процедуры», - сказал представитель ведомства Мартин Шванда. Таким образом общая сумма штрафа составила 8,3 млн чешских крон.
Источник: ekonomika.idnes.cz