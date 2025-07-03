«Я Сандра Баллок и хочу тебя в мужья, пришли мне деньги». Мужчина из Праги отправил 6 миллионов крон мошеннику и потерял все

Новости 420on 3 июля 2025 09:30 1882

70-летний мужчина из Праги стал бездомным после того, как потерял 6 миллионов крон. Он постепенно отправил деньги мошеннику, который выдавал себя за знаменитую голливудскую актрису Сандру Баллок. В последнее время подобных мошенничеств становится все больше, и полиция призывает к осторожности при знакомствах в интернете. О публикована переписка жертвы с мошенником.