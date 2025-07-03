«Я Сандра Баллок и хочу тебя в мужья, пришли мне деньги». Мужчина из Праги отправил 6 миллионов крон мошеннику и потерял все
3 июля 2025
09:30
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70-летний мужчина из Праги стал бездомным после того, как потерял 6 миллионов крон. Он постепенно отправил деньги мошеннику, который выдавал себя за знаменитую голливудскую актрису Сандру Баллок. В последнее время подобных мошенничеств становится все больше, и полиция призывает к осторожности при знакомствах в интернете. О публикована переписка жертвы с мошенником.
В середине июня в одно из районных отделений полиции в Праге 4 обратился 70-летний мужчина, чтобы заявить о мошенничестве. Через социальные сети он познакомился с человеком, который представлялся известной американской актрисой и обладательницей премии «Оскар».
Из первоначального общения на дружеской основе развились виртуальные любовные отношения.
«Женщина даже пообещала потерпевшему брак, скорый личный визит, а также совместную жизнь в Америке», — сообщила в среду о деле пресс-секретарь полиции Кристина Зелинкова.
Мечты о совместном будущем были переплетены с требованиями мошенника о выплате значительных сумм денег. Один раз речь шла о том, чтобы они могли встретиться, но в итоге это не удалось, в другой раз деньги должны были обеспечить нужды детей актрисы.
Криминалисты обнародовали часть переписки между пожилым мужчиной и предполагаемой актрисой, которая велась в приложении на мобильном телефоне. Сообщения обманутого полиция анонимизировала, размыв их. На самом деле пара никогда не встречалась.
«Заверши платеж немедленно, чтобы я мог начать приходить, моя любовь», — гласит одно из сообщений, которые часто содержат грамматические ошибки.
«Да, дорогой, я хочу, чтобы ты продал квартиру до Рождества, чтобы мы все подготовили и все было в порядке. Я могу тебе помочь, если ты поможешь себе прямо сейчас. Найди способ раздобыть деньги, или еще лучше, продай свои вещи, потому что когда ты приедешь, они тебе не понадобятся. Советую тебе начать собирать вещи прямо сейчас», — давил на жертву мошенник.
Продай все, ничто не остановит поезд, который уже тронулся
«Продайте вещи в доме, которые не возьмете с собой и не будете упаковывать, телевизор, стулья, холодильник, все в порядке, вам нужна только одежда и некоторые личные вещи. Я не подведу вас, клянусь, я клялась столько раз, и на этот раз я серьезно, ничто не остановит меня, ничто не может остановить поезд, который уже тронулся», — говорилось в следующей части сообщений.
Пожилой мужчина отправлял деньги в виде подарочных карт. Средства он постепенно добыл, продав все свое имущество, по данным следователей, в конце концов даже крышу над головой.
Криминалисты расследуют дело как мошенничество, которое карается лишением свободы на срок до восьми лет. Что касается поимки преступника, то представитель полиции отметила, что расследование таких дел обычно бывает сложным и трудоемким, поскольку мошенники часто действуют из-за границы и, главное, очень успешно заметают следы в виртуальном мире.
«Если вы планируете познакомиться с кем-то через интернет, будьте осторожны и ни в коем случае не отправляйте виртуальному "партнеру" никаких денежных средств. Всегда настаивайте на личном контакте. Мошенники часто используют одиночество своих жертв, обещая им любовь, брак или совместную жизнь за границей», — предупреждают полицейские.
Из первоначального общения на дружеской основе развились виртуальные любовные отношения.
«Женщина даже пообещала потерпевшему брак, скорый личный визит, а также совместную жизнь в Америке», — сообщила в среду о деле пресс-секретарь полиции Кристина Зелинкова.
Мечты о совместном будущем были переплетены с требованиями мошенника о выплате значительных сумм денег. Один раз речь шла о том, чтобы они могли встретиться, но в итоге это не удалось, в другой раз деньги должны были обеспечить нужды детей актрисы.
Криминалисты обнародовали часть переписки между пожилым мужчиной и предполагаемой актрисой, которая велась в приложении на мобильном телефоне. Сообщения обманутого полиция анонимизировала, размыв их. На самом деле пара никогда не встречалась.
«Заверши платеж немедленно, чтобы я мог начать приходить, моя любовь», — гласит одно из сообщений, которые часто содержат грамматические ошибки.
«Да, дорогой, я хочу, чтобы ты продал квартиру до Рождества, чтобы мы все подготовили и все было в порядке. Я могу тебе помочь, если ты поможешь себе прямо сейчас. Найди способ раздобыть деньги, или еще лучше, продай свои вещи, потому что когда ты приедешь, они тебе не понадобятся. Советую тебе начать собирать вещи прямо сейчас», — давил на жертву мошенник.
Продай все, ничто не остановит поезд, который уже тронулся
«Продайте вещи в доме, которые не возьмете с собой и не будете упаковывать, телевизор, стулья, холодильник, все в порядке, вам нужна только одежда и некоторые личные вещи. Я не подведу вас, клянусь, я клялась столько раз, и на этот раз я серьезно, ничто не остановит меня, ничто не может остановить поезд, который уже тронулся», — говорилось в следующей части сообщений.
Пожилой мужчина отправлял деньги в виде подарочных карт. Средства он постепенно добыл, продав все свое имущество, по данным следователей, в конце концов даже крышу над головой.
Криминалисты расследуют дело как мошенничество, которое карается лишением свободы на срок до восьми лет. Что касается поимки преступника, то представитель полиции отметила, что расследование таких дел обычно бывает сложным и трудоемким, поскольку мошенники часто действуют из-за границы и, главное, очень успешно заметают следы в виртуальном мире.
«Если вы планируете познакомиться с кем-то через интернет, будьте осторожны и ни в коем случае не отправляйте виртуальному "партнеру" никаких денежных средств. Всегда настаивайте на личном контакте. Мошенники часто используют одиночество своих жертв, обещая им любовь, брак или совместную жизнь за границей», — предупреждают полицейские.
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