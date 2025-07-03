Изнуряющее пекло: жара спровоцировала всплеск обмороков и обезвоживания

Резкий рост числа обмороков и обезвоживания

Как сообщил представитель Пражской службы скорой помощи Карел Кирс, за последние две недели фиксируется заметный рост числа пациентов с обмороками и признаками обезвоживания — чаще всего причиной становится температура воздуха. В среду Кирс сам работал на вызовах.





Существенное увеличение числа пациентов подтвердили и в пражской больнице имени Томайера. По словам врача II внутренней клиники Йиржи Веймелки, к ним все чаще поступают люди с обезвоживанием или декомпенсацией хронических заболеваний. Часть пациентов удается стабилизировать амбулаторно с помощью капельниц, но более тяжелых госпитализируют.





Организм под угрозой





По словам Веймелки, эта погода оказывает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, угрожает перегревом и нарушением терморегуляции. Длительное пребывание под прямыми солнечными лучами может привести к солнечному удару и поражению центральной нервной системы.

Если на солнце стало плохо, закружилась голова — первую помощь лучше оказать в прохладном помещении или под кондиционером, приложив влажную холодную ткань к затылку и лбу. Очень важно восполнить потерю жидкости. В обычный день рекомендуется выпивать 2–3 литра воды, а в такую погоду — еще больше. Даже человек без физической нагрузки в жару теряет более литра жидкости.









Также врачи советуют носить легкую светлую одежду, головной убор, отказаться от тяжелой еды в пользу овощей, фруктов, супов и кисломолочных продуктов. Стоит ограничить алкоголь и сладкие напитки.

Пожилые и дети — в особой группе риска

Старшее поколение часто игнорирует чувство жажды, что опасно в такую погоду. А у детей терморегуляция еще недостаточно развита. Спасатели призывают родителей защищать малышей от солнца и следить за их питьевым режимом.





Реакция горожан





Жители Праги в интервью местным СМИ признаются: зной выматывает. «Стараемся сидеть дома с 12 до 16 часов. Сейчас уже 17:00, вышли на улицу — все равно ужасно», — говорит местная жительница Анна в парке на Виноградах.





«Это изнурительно, для всех — и для здоровых, и для больных. Катастрофа. Прячемся в тень, ищем воду, мороженое », — поделилась пенсионерка Власта. Она уверена, что власти должны оборудовать больше общественных точек с охлаждающей водой и распылителями.

Есть и те, кто переносит жару проще. «Мне все равно. Жду, когда пройдет. Хожу в тени, а на работе у нас подвал с кондиционером — там хорошо», — рассказала пражанка Хана.





Прогноз: погода продержится до выходных

Пик жары пришелся на среду, когда температура поднималась до +35…+36 °C. С четверга начнется кратковременное похолодание, но в выходные высокая температура воздуха вернется.





Эксперты предупреждают: подобные экстремальные волны тепла в Чехии будут случаться все чаще. Поэтому к ним стоит привыкать и заранее готовиться.