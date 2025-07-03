В Чехии в мае был второй самый низкий уровень безработицы в ЕС
3 июля 2025
10:30
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Уровень безработицы в Европейском союзе в мае, согласно сезонно скорректированным данным, составил 5,9 процента. Таким образом, он остался на том же уровне, что и в апреле. По сравнению с маем прошлого года он снизился на 0,1 процентного пункта. Об этом сообщил в своем отчете в среду Европейский статистический офис Eurostat. Самый низкий уровень безработицы был зафиксирован на Мальте и в Чехии. Eurostat использует другую методику, чем Управление по труду Чешской Республики.
В самой еврозоне уровень безработицы вырос до 6,3 процента с 6,2 процента в апреле. В мае прошлого года безработица в странах, использующих евро, составляла 6,4 процента.
Самый низкий уровень безработицы был на Мальте — 2,7%. В Чехии он составил 2,8%. В обеих странах по сравнению с предыдущим месяцем безработица немного выросла — на 0,1 процентного пункта. Самая высокая безработица была в Испании, где она достигла 10,8%. В Финляндии она составила девять процентов.
По оценкам Евростата, в мае в ЕС без работы были 13,052 миллиона человек, из них 10,830 миллиона в еврозоне. По сравнению с апрелем число безработных в ЕС увеличилось на 48 000, а в еврозоне — на 54 000. В годовом исчислении число безработных в ЕС сократилось на 23 000, а в еврозоне — на 168 000.
Среди молодежи уровень безработицы в ЕС и еврозоне вырос на 0,1 процентного пункта, из них в ЕС до 14,8 процента, а в еврозоне до 14,6 процента. Eurostat считает молодыми людей в возрасте до 25 лет.
Eurostat в своих расчетах исходит из общепринятого стандартного определения безработицы Международной организации труда (МОТ). К безработным относятся те, кто в течение последних четырех недель активно искал работу и готов приступить к работе в ближайшие две недели.
В случае Чешской Республики Евростат использует данные Чешского статистического управления (ЧСУ), которые отличаются от данных Управления по труду Чешской Республики. Согласно этим данным, уровень безработицы в Чешской Республике в мае снизился до 4,2 процента с 4,3 процента в апреле, достигнув таким образом самого низкого значения в этом году. ČSÚ исходит из выборочного обследования рабочей силы, а Управление по трудоустройству — из числа зарегистрированных соискателей работы.
Самый низкий уровень безработицы был на Мальте — 2,7%. В Чехии он составил 2,8%. В обеих странах по сравнению с предыдущим месяцем безработица немного выросла — на 0,1 процентного пункта. Самая высокая безработица была в Испании, где она достигла 10,8%. В Финляндии она составила девять процентов.
По оценкам Евростата, в мае в ЕС без работы были 13,052 миллиона человек, из них 10,830 миллиона в еврозоне. По сравнению с апрелем число безработных в ЕС увеличилось на 48 000, а в еврозоне — на 54 000. В годовом исчислении число безработных в ЕС сократилось на 23 000, а в еврозоне — на 168 000.
Среди молодежи уровень безработицы в ЕС и еврозоне вырос на 0,1 процентного пункта, из них в ЕС до 14,8 процента, а в еврозоне до 14,6 процента. Eurostat считает молодыми людей в возрасте до 25 лет.
Eurostat в своих расчетах исходит из общепринятого стандартного определения безработицы Международной организации труда (МОТ). К безработным относятся те, кто в течение последних четырех недель активно искал работу и готов приступить к работе в ближайшие две недели.
В случае Чешской Республики Евростат использует данные Чешского статистического управления (ЧСУ), которые отличаются от данных Управления по труду Чешской Республики. Согласно этим данным, уровень безработицы в Чешской Республике в мае снизился до 4,2 процента с 4,3 процента в апреле, достигнув таким образом самого низкого значения в этом году. ČSÚ исходит из выборочного обследования рабочей силы, а Управление по трудоустройству — из числа зарегистрированных соискателей работы.
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