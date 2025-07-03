В Чехии в мае был второй самый низкий уровень безработицы в ЕС

Новости 420on 3 июля 2025 10:30 327

Уровень безработицы в Европейском союзе в мае, согласно сезонно скорректированным данным, составил 5,9 процента. Таким образом, он остался на том же уровне, что и в апреле. По сравнению с маем прошлого года он снизился на 0,1 процентного пункта. Об этом сообщил в своем отчете в среду Европейский статистический офис Eurostat. Самый низкий уровень безработицы был зафиксирован на Мальте и в Чехии. Eurostat использует другую методику, чем Управление по труду Чешской Республики.