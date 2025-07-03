Число черных банков растет. Вкладчики могут лишиться своих денег, предупреждает ЧНБ
3 июля 2025
08:00
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За деятельность без банковской лицензии Чешский национальный банк оштрафовал несколько учреждений на миллионы крон. Он предупреждает общественность, что, доверив деньги этим компаниям, можно их потерять.
Чешский национальный банк (ЧНБ) выпустил предупреждение о так называемых черных банках. Они действуют без банковской лицензии, без которой не имеют права принимать вклады от населения. По данным ЧНБ, случаев, когда учреждения работают без необходимого разрешения и тем не менее принимают вклады от клиентов, становится все больше. Основной проблемой является отсутствие обязательного страхования вкладов, которое должно защищать клиентов и их финансы. ЧНБ предупреждает, что, доверяя деньги нелицензированному субъекту, люди подвергают себя серьезному риску потери всех своих средств.
В Чехии принимать вклады от населения могут только банки, то есть субъекты, имеющие банковскую лицензию. В течение этого года ЧНБ наложила на компании Bewit Natural Medicine и CFIG штрафы в размере 12 и 15 миллионов крон за нарушение этого правила. «За последние два года ЧНБ принял в общей сложности пять решений в этой области. В настоящее время мы рассматриваем несколько случаев, однако в связи с надзорной тайной не можем комментировать конкретные дела», — заявил директор департамента коммуникаций ЧНБ Якуб Холас. «Наказанное деяние заключается в неправомерном приеме вкладов от населения. То есть речь должна идти о приеме вкладов, и эти вклады должны приниматься от населения, под которым в принципе понимается круг лиц, численность которого превышает 20 человек», — поясняет он.
Защита вкладов
По данным центрального банка, компании, которые собирают деньги у клиентов, часто пытаются обойти необходимость получения банковской лицензии. «Очень часто это происходит на основании договоров займа или кредитных договоров, заключаемых с лицами из числа общественности, с помощью которых эти субъекты пытаются обойти правила», указал центральный банк в своем заявлении. Он предупреждает, что если неправомочный субъект попадает в проблемы, людям грозит потеря вложенных средств.
Без необходимой лицензии на вложенные средства не распространяется страхование вкладов, которое должно обеспечить защиту клиентов и их средств. На территории нашей страны его обеспечивает Фонд страхования вкладов, в котором обязательно участвуют все банки и кредитные кооперативы. В своем заявлении ЧНБ указывает, что намерена ужесточить санкционную политику в этой сфере.
По словам Холаса, в большинстве случаев ЧНБ выявляет такие случаи благодаря собственной надзорной деятельности, а также по инициативе другого государственного органа или благодаря информации от общественности, причем в большинстве случаев речь идет о пострадавших клиентах. «В случае, если физическое лицо доверяет свои деньги субъекту, не имеющему на то права, оно подвергается серьезному риску потери всех средств. Действуют общие правила осторожности, которые, в принципе, должны соблюдаться всегда, когда я распоряжаюсь своими финансами», — говорит Холас.
Он подчеркивает, что чем привлекательнее предложение, тем осторожнее следует быть человеку. «Стандартом можно считать то, что я узнаю о том, кто делает предложение, информацию, которая должна быть общедоступной», — говорит Холас. Например, если учреждение не размещает в публичном доступе информацию о своем финансовом состоянии, это должно быть поводом для отказа от предложения.
В Чехии принимать вклады от населения могут только банки, то есть субъекты, имеющие банковскую лицензию. В течение этого года ЧНБ наложила на компании Bewit Natural Medicine и CFIG штрафы в размере 12 и 15 миллионов крон за нарушение этого правила. «За последние два года ЧНБ принял в общей сложности пять решений в этой области. В настоящее время мы рассматриваем несколько случаев, однако в связи с надзорной тайной не можем комментировать конкретные дела», — заявил директор департамента коммуникаций ЧНБ Якуб Холас. «Наказанное деяние заключается в неправомерном приеме вкладов от населения. То есть речь должна идти о приеме вкладов, и эти вклады должны приниматься от населения, под которым в принципе понимается круг лиц, численность которого превышает 20 человек», — поясняет он.
Защита вкладов
По данным центрального банка, компании, которые собирают деньги у клиентов, часто пытаются обойти необходимость получения банковской лицензии. «Очень часто это происходит на основании договоров займа или кредитных договоров, заключаемых с лицами из числа общественности, с помощью которых эти субъекты пытаются обойти правила», указал центральный банк в своем заявлении. Он предупреждает, что если неправомочный субъект попадает в проблемы, людям грозит потеря вложенных средств.
Без необходимой лицензии на вложенные средства не распространяется страхование вкладов, которое должно обеспечить защиту клиентов и их средств. На территории нашей страны его обеспечивает Фонд страхования вкладов, в котором обязательно участвуют все банки и кредитные кооперативы. В своем заявлении ЧНБ указывает, что намерена ужесточить санкционную политику в этой сфере.
По словам Холаса, в большинстве случаев ЧНБ выявляет такие случаи благодаря собственной надзорной деятельности, а также по инициативе другого государственного органа или благодаря информации от общественности, причем в большинстве случаев речь идет о пострадавших клиентах. «В случае, если физическое лицо доверяет свои деньги субъекту, не имеющему на то права, оно подвергается серьезному риску потери всех средств. Действуют общие правила осторожности, которые, в принципе, должны соблюдаться всегда, когда я распоряжаюсь своими финансами», — говорит Холас.
Он подчеркивает, что чем привлекательнее предложение, тем осторожнее следует быть человеку. «Стандартом можно считать то, что я узнаю о том, кто делает предложение, информацию, которая должна быть общедоступной», — говорит Холас. Например, если учреждение не размещает в публичном доступе информацию о своем финансовом состоянии, это должно быть поводом для отказа от предложения.
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