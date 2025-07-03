Число черных банков растет. Вкладчики могут лишиться своих денег, предупреждает ЧНБ

Новости 420on 3 июля 2025 08:00 127

За деятельность без банковской лицензии Чешский национальный банк оштрафовал несколько учреждений на миллионы крон. Он предупреждает общественность, что, доверив деньги этим компаниям, можно их потерять.