Чешским учителям поднимут зарплату

В новом году многим чешским бюджетникам повысят зарплату. Не станут исключением и учителя.

Доходы школьных учителей вырастут на 15%, сообщил министр образования Чехии Роберт Плага (ANO). 10% - это то, что они сразу увидят на своих счетах, а 5% пойдут в премиальные фонды, судьбу которых решают директора школ, пояснил он. Педагоги с небольшим стажем будут теперь зарабатывать около 28 тысяч крон, с большим опытом - до 37 тысяч.

Прибавку получат в школах и представители непедагогических профессий - уборщики, повара и т. д. Их зарплата вырастет на 6%, еще 4% пойдут на премии. Плага ожидает, что доходы в сфере образования будут и дальше расти в ближайшие годы, как, впрочем, и число учеников.

“Вместо того чтобы резко повысить зарплаты всем учителям, мы увеличиваем количество преподавателей. Это очень важно, если учитывать, сколько детей будет числиться в школах в следующем году”, - подчеркнул Петр Фиала из партии ODS.

Источник: http://ct24.ceskatelevize.cz