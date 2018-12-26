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Чешским учителям поднимут зарплату

Чешским учителям поднимут зарплату

Катерина Коваленко 1207 0
В новом году многим чешским бюджетникам повысят зарплату. Не станут исключением и учителя.
Чешским учителям поднимут зарплату

Доходы школьных учителей вырастут на 15%, сообщил министр образования Чехии Роберт Плага (ANO). 10% - это то, что они сразу увидят на своих счетах, а 5% пойдут в премиальные фонды, судьбу которых решают директора школ, пояснил он. Педагоги с небольшим стажем будут теперь зарабатывать около 28 тысяч крон, с большим опытом - до 37 тысяч.

Прибавку получат в школах и представители непедагогических профессий - уборщики, повара и т. д. Их зарплата вырастет на 6%, еще 4% пойдут на премии. Плага ожидает, что доходы в сфере образования будут и дальше расти в ближайшие годы, как, впрочем, и число учеников.

“Вместо того чтобы резко повысить зарплаты всем учителям, мы увеличиваем количество преподавателей. Это очень важно, если учитывать, сколько детей будет числиться в школах в следующем году”, - подчеркнул Петр Фиала из партии ODS.

 

Источник: http://ct24.ceskatelevize.cz

 
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Чехия зарплата
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