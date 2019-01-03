На чем заработать в новом году?

Советы для мелких и крупных инвесторов от чешского биржевого гуру Яна Сикоры

Рубеж старого и нового годов всегда богат на прогнозы: что может происходить в экономике, как будут вести себя акции, облигации или другие инвестиционные инструменты. Петр Новотны, один из авторов шоу Televize Seznam Byznys, пригласил в студию совладельца Wood & Company и чешского гуру фондовых рынков Яна Сикору.

Итак, что нас ждёт в 2019 году? Он, вероятно, будет очень бурным, и не имеет значения, инвестируете вы ежемесячно сотни крон или миллионы.

Рост процентных ставок Чешского национального банка приведет к дальнейшему удорожанию ипотеки, а вот проценты по банковским депозитам будут расти медленнее. Более высокая доходность облигаций порадует консервативных инвесторов. Цены на акции будут колебаться, и тут что-то прогнозировать сложно.

Может колебаться и чешская крона, но упасть ниже 27 крон за евро ее курс не должен, полагает Сикора. В долгосрочной перспективе он верит в нацвалюту, при этом не советует держать много денег во вкладах, поскольку доход они приносят минимальный. Нужно быть готовым к текущему падению цен на активы, а затем к покупкам.

В наступившем году темпы роста чешской экономики несколько снизятся, а цены, наоборот, будут расти. Работодателей станет еще больше беспокоить нехватка рабочей силы.

В прошлом году чешские акции упали на 9% по индексу PX (Prague Stock Exchange Index), он завершил год на отметке 986 пунктов. Падение на Пражской фондовой бирже было зафиксировано главным образом в декабре. Американский рынок акций продемонстрировал самый резкий спад с 2008 года. Мировой фондовый рынок пережил крупнейшие после финансового кризиса распродажи. Глобальный индекс FTSE All World потерял 12%, это худший годовой результат с 2008 года, пишет Financial Times.

Источник: seznamzpravy.cz