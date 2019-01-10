Чешские предприниматели призывают власти упростить прием иностранцев на работу

Представители чешских фирм предлагают главным образом сократить в три раза срок, который вакансия должна пробыть на бирже труда, прежде чем фирма сможет пригласить работников из-за границы.

В Чешской Республике рекордно низкий уровень безработицы, более того – самый низкий в ЕС. В декабре она составляла всего 3,1%, сократившись по сравнению с прошлым годом на 3,8%. Около 324 тыс. свободных рабочих мест заявлено на бирже труда, и их количество растет, тогда как количество заявлений о поиске работы на данный момент только 231 тыс. Чешские фирмы жалуются на серьезный недостаток сотрудников и вынуждены обращаться к трудовым мигрантам.

Существующие сейчас программы контролируемой миграции позволяют работодателям привлекать работников из Украины, Монголии, Филиппин и Индии, отмечает представитель Союза промышленности и транспорта Эва Величкова. Союз и Торговая палата стремятся повысить квоту и расширить список стран, откуда возможно пригласить специалистов. Тогда уже в этом году в Чехию могло бы приехать до 40 тыс. (вместо 20 тыс.) украинцев, а также тысячи молдаван, белорусов и черногорцев.

«Мы обращаемся к государственным органам с просьбой сократить с 30 до 10 дней срок, в течение которого вакансия должна оставаться на бирже труда, прежде чем фирма сможет подать заявление на трудоустройство специалистов из-за границы», – заявила Величкова.

В программе по трудоустройству иностранцев могут участвовать компании с более чем десятью сотрудниками. Союз предлагает также снизить это число с десяти до шести, чтобы открыть путь и меньшим фирмам, а кроме того, просит добавить пункт о том, что нанятый сотрудник не вправе изменить место работы раньше чем через полгода. Государственные органы с ослаблением правил, однако, не согласны, настаивая на том, что иностранцы имеют значительно меньший доход, при этом работая в худших условиях; возможное повышение зарплат могло бы изменить поток эмиграции и привлечь больше граждан из стран ЕС, где заметно выше уровень безработицы.

В декабре наибольший дефицит работников был зафиксирован в ЧР в строительной сфере и на производстве, не хватало монтажников, уборщиков и рабочих в отелях, водителей грузовых автомобилей и вилочных погрузчиков, сварщиков и работников склада. Необходимость была также и в квалифицированной рабочей силе.



Иностранных рабочих в Чехии становится все больше. Согласно данным, опубликованным сегодня на пресс-конференции Чешского статистического бюро (Český statistický úřad), к концу 2017 года в Чехии были трудоустроены около 472 тыс. иностранцев (почти 11% всех занятых), больше всего из Словакии, Украины, Румынии, Польши и Болгарии. Перед кризисом 10-летней давности их было примерно на 200 тыс. меньше.

Источник: ČTK