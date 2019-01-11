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Около 11% работников в Чехии – иностранцы

Около 11% работников в Чехии – иностранцы

Марина Коханкова 114 0
Чаще всего в Чехии работают выходцы из Словакии, Украины, Польши и Болгарии. Кроме того, в стране зарегистрировано около 87 200 предпринимателей-иностранцев, сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ).
Фото: Milan Malíček, Právo
Около 11% работников в Чехии – иностранцы

В конце 2017 года в Чехии насчитывалось 472 400 работников-иностранцев, или 11% от общего количества трудоустроенных жителей страны. Десять лет назад их было примерно на 200 тыс. меньше.

Как правило, это 30-летние жители Словакии, которые часто остаются в Чехии после окончания высших учебных заведений. Они зарабатывают больше, чем остальные категории иностранцев. По данным за 2017 год, словаки получали около 31 000 крон, тогда как чехи – примерно 26 037 крон в месяц (до налогообложения).

Среднестатистическому работающему в Чехи украинцу – 45 лет, чаще всего мужчины заняты в промышленности и строительстве, а женщины – в торговле или здравоохранении. Около 40% украинцев работают в Праге. Их уровень дохода, как правило, самый низкий среди остальных категорий сотрудников-иностранцев.

Из Польши в Чехию приезжают 30-летние мужчины, которые работают в городах рядом с северными границами страны.

Источник Novinky.cz

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Темы
работа иностранцы
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