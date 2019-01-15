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В России предлагают ввести налог на выезд за рубеж

В России предлагают ввести налог на выезд за рубеж

Илья Кириллов 1 0
Каждый раз при пересечении границы – неважно, российский вы гражданин или иностранец, – вам придется заплатить 500 рублей. Исключение — временная остановка в РФ в течение суток.
Фото: Walkerssk
В России предлагают ввести налог на выезд за рубеж

Эта идея родилась в недрах российской Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Соответствующие предложения уже направлены в обе палаты федерального парламента и Ростуризм.

Как сообщает РИА Новости, в письме отмечается, что введение налога на выезд поможет относительно быстро возродить туристическую отрасль внутри страны и повысить ее конкурентоспособность.

В «Аванти» подсчитали: реализация идеи с налогом способна принести дополнительно около 35 млрд рублей. Эти деньги помогут реализовать федеральную программу по развитию внутреннего туризма и помогут инновациям в российской туротрасли.

В ассоциации привели данные Всемирной туристской организации: РФ находится на одном из первых мест в мире в сфере международного туризма. В прошлом году Россия приняла более 24 млн туристов (девятый показатель в Европе) и заработала на этом почти 540 млрд рублей в бюджет. Однако сами россияне все чаще предпочитают отдыхать за границей, в том числе из-за несоответствия цены услуг и их качества внутри страны. Исправить ситуацию как раз поможет предложенный налог.

В ассоциации отметили, что подобные меры используются в ряде стран, например в Японии, Индии, Израиле, на Кубе и островах Фиджи, сообщает Росбалт.

Между тем Ростуризм, как пишет «Московский комсомолец», подверг эту инициативу резкой критике. «Ведомство считает неотъемлемым право россиян свободно выбирать направления туристических поездок в соответствии со своими желаниями и возможностями, в том числе это касается путешествий за границу», подчеркнул представитель Ростуризма Андрей Монаков. Реализация этого права не должна облагаться никакими дополнительными налогами, заключил он.

Источник: Росбалт

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Россия налоги Туризм туристы
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