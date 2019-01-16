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McDonald's проиграл в Европе спор о бренде Big Mac

McDonald's проиграл в Европе спор о бренде Big Mac

Илья Кириллов 30 0
Такое решение приняло бюро ЕС по вопросам интеллектуальной собственности (EUIPO) по иску Supermac's. Теперь эта ирландская сеть фастфуда может появиться в других странах Европы, в том числе в Чехии.
McDonald's проиграл в Европе спор о бренде Big Mac

Прежде Supermac's не имела права открывать свои закусочные в других государствах Евросоюза, поскольку McDonald's настаивал на том, что потребители начнут путать названия Big Mac и Supermac's.

 

В итоге представители EUIPO, базирующегося в Испании, сочли, что McDonald’s в течение пяти лет до начала этого процесса в 2017 году не использовал бренд надлежащим образом (он был зарегистрирован в Европе в двух категориях — продукты питания и названия ресторанов). Эксклюзивные права на название Big Mac, полученные американской компанией в Европе 1996 году, были аннулированы.

 

Supermac's сравнил это событие с победой Давида над Голиафом. По словам основателя фирмы Пэта Макдоны, так заканчивается «дедовщина» крупных компаний, которые накаплиавают бренды, не используя их.

 

Агентству Reuters не удалось получить разъяснений от EUIPO. Представители McDonald’s также воздержались от комментариев. Впрочем, американская корпорация еще может подать апелляцию.

 

Источник: novinky.cz​

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Темы
рестораны Европа Евросоюз суды
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