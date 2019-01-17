Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
03d 5 °C
Чехия вошла у россиян в число самых популярных направлений на новогодние праздники.

Чехия вошла у россиян в число самых популярных направлений на новогодние праздники.

Илья Кириллов 58 0
Российские туроператоры подвели итоги продаж на Рождество и Новый год
Чехия вошла у россиян в число самых популярных направлений на новогодние праздники.

По агрегированным данным продаж ведущих туроператоров России, в топ-5 направлений на период новогодних каникул вошли Таиланд, Турция, ОАЭ, Вьетнам и страны Европы (горнолыжные и экскурсионные туры). За ними в топ-10 оказались Израиль, приморские курорты Кипра, Доминикана, Куба и Индия (Гоа). Об этом сообщила 17 января Ассоциация туроператоров.

Для городских и экскурсионных поездок чаще всего бронировали Чехию (например, у «Интуриста» продажи выросли на 33%), для горнолыжного отдыха – Италию, Андорру, Францию и Австрию. 

Средняя длительность туров в период новогодних праздников составила пять–семь ночей.

В ряде туристических компаний заявили о росте спроса на новогодние поездки на 10% и выше. При этом, по оценке специалистов туроператора «Библио-Глобус», в нынешнем сезоне туристы весьма заблаговременно их бронировали: по сравнению с прошлым годом глубина продаж выросла в среднем на один–два месяца.

 

 

Рассказать всем:
Темы
Чехия Россия Туризм Новый год Рождество Рождество в Праге
Читайте
по теме 
В начале года «Газпром» увеличил поставки газа в Чехию на 43,4%
16.01.2019 18:18 Экономика
В начале года «Газпром» увеличил поставки газа в Чехию на 43,4%
212 0
Советы специалистов клиники "Алтос". Шесть косметологических лазерных процедур, которые стоит делать зимой
16.01.2019 15:09 Здоровье
Советы специалистов клиники "Алтос". Шесть косметологических лазерных процедур, которые стоит делать зимой
252 0
Росстат существенно занижает число эмигрантов из России
16.01.2019 12:16 Общество
Росстат существенно занижает число эмигрантов из России
871 0
Разводы в Чехии подорожают
16.01.2019 10:08 Общество
Разводы в Чехии подорожают
505 0
Последние новости:
17
января
Португалия и Испания предлагают гражданство в обмен на покупку недвижимости
17.01.2019 10:27 Экономика
Португалия и Испания предлагают гражданство в обмен на покупку недвижимости
8 0
16
января
Неизвестный памятник Палаху в центре Праги может быть достроен
16.01.2019 23:13 Общество
Неизвестный памятник Палаху в центре Праги может быть достроен
262 0
McDonald's проиграл в Европе спор о бренде Big Mac
16.01.2019 18:47 Экономика
McDonald's проиграл в Европе спор о бренде Big Mac
291 0
В начале года «Газпром» увеличил поставки газа в Чехию на 43,4%
16.01.2019 18:18 Экономика
В начале года «Газпром» увеличил поставки газа в Чехию на 43,4%
212 0
В прошлом году на чешских дорогах погибли 565 человек
16.01.2019 14:06 Общество
В прошлом году на чешских дорогах погибли 565 человек
226 0
Росстат существенно занижает число эмигрантов из России
16.01.2019 12:16 Общество
Росстат существенно занижает число эмигрантов из России
871 0
Škoda анонсировала премьеру нового компактного кроссовера
16.01.2019 10:52 Экономика
Škoda анонсировала премьеру нового компактного кроссовера
601 0
Разводы в Чехии подорожают
16.01.2019 10:08 Общество
Разводы в Чехии подорожают
505 0
Без образования и страховки риелторы в Чехии работать не смогут
16.01.2019 09:10 Экономика
Без образования и страховки риелторы в Чехии работать не смогут
1181 0
Поток российских самостоятельных туристов в Чехию сократился на 39%
16.01.2019 08:08 Общество
Поток российских самостоятельных туристов в Чехию сократился на 39%
1114 0


Мобильная версия