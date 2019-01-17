Чехия вошла у россиян в число самых популярных направлений на новогодние праздники.

Российские туроператоры подвели итоги продаж на Рождество и Новый год

По агрегированным данным продаж ведущих туроператоров России, в топ-5 направлений на период новогодних каникул вошли Таиланд, Турция, ОАЭ, Вьетнам и страны Европы (горнолыжные и экскурсионные туры). За ними в топ-10 оказались Израиль, приморские курорты Кипра, Доминикана, Куба и Индия (Гоа). Об этом сообщила 17 января Ассоциация туроператоров.

Для городских и экскурсионных поездок чаще всего бронировали Чехию (например, у «Интуриста» продажи выросли на 33%), для горнолыжного отдыха – Италию, Андорру, Францию и Австрию.



Средняя длительность туров в период новогодних праздников составила пять–семь ночей.

В ряде туристических компаний заявили о росте спроса на новогодние поездки на 10% и выше. При этом, по оценке специалистов туроператора «Библио-Глобус», в нынешнем сезоне туристы весьма заблаговременно их бронировали: по сравнению с прошлым годом глубина продаж выросла в среднем на один–два месяца.