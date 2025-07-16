Словакия требует отсрочки голосования по антироссийским санкциям и освобождения от уплаты налога на газ
16 июля 2025
13:30
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Представителю Словакии было поручено сегодня ходатайствовать о переносе голосования по предложению о 18-м пакете санкций Европейского союза против России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Недавно Фицо назвал наилучшим решением ситуации предоставление Словакии освобождения от уплаты налога на импорт российского газа до 2034 года в соответствии с контрактом, заключенным с российским концерном «Газпром». Однако, по его словам, Европейская комиссия (ЕК) отклоняет такое освобождение.
Братислава блокирует утверждение новых санкций против России за продолжающуюся агрессию против Украины из-за другого предложения Еврокомиссии, а именно постепенного прекращения импорта российского газа в ЕС к концу 2027 года. В этом вопросе словацкое правительство просит Еврокомиссию предоставить гарантии. До сих пор Фицо публично не заявлял о своем желании добиться освобождения от уплаты налога на импорт российского газа. Предложение о прекращении импорта российского газа неоднократно критиковалось премьер-министром Словакии, и сегодня он назвал его нелепым.
Фицо подтвердил ранее полученную от ЧТК информацию о том, что Еврокомиссия обещала Словакии, например, решение проблемы трансграничных сборов в нефтегазовом секторе. Еврокомиссия также намерена сосредоточиться на сборах, связанных с транспортировкой газа, чтобы смягчить негативные последствия прекращения поставок российского газа. Она также намерена сотрудничать со Словакией в целях укрепления энергетической безопасности и снижения цен на электроэнергию и газ. Она также выразила готовность вести переговоры со Словакией по юридическим вопросам и вмешаться, при необходимости, в возможные споры, связанные с реализацией решения о прекращении поставок газа из России. Она должна совместно со Словакией подготовить предложения о возможности использования средств из европейских фондов для компенсации любых негативных последствий этого предложения для домохозяйств и промышленности. Фицо опубликовал в социальной сети вышеупомянутое письмо председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Фицо также раскритиковал словацкие оппозиционные партии, которые ранее в тот же день заявили, что, по их мнению, Фицо не вел никаких переговоров в Брюсселе, а лишь опозорил страну и в конечном итоге объявил о капитуляции. Бывший премьер-министр Игорь Матович заявил, что если бы Фицо получал комиссионные за поставки российского газа, он бы вёл себя так же, как сейчас.
«Поддержка пакета санкций и прекращения поставок российского газа с 2028 года не подлежит никакому комментированию, лишь констатируя, что оппозиция выполняет свою политическую программу — бездумно причинять вред любой ценой», — заявил Фицо.
Недавно премьер-министр Чехии Петр Фиала написал Фицо, призвав его не блокировать новый пакет санкций против Москвы. Канцлер Германии Фридрих Мерц на прошлой неделе направил аналогичное письмо премьер-министру Словакии.
В последние дни Фицо ясно дал понять, что готов к компромиссу и что ни одна из сторон не сможет полностью прекратить поставки российского газа, но при этом пригрозил продолжить блокирование новых ограничений для Москвы.
Фицо подтвердил ранее полученную от ЧТК информацию о том, что Еврокомиссия обещала Словакии, например, решение проблемы трансграничных сборов в нефтегазовом секторе. Еврокомиссия также намерена сосредоточиться на сборах, связанных с транспортировкой газа, чтобы смягчить негативные последствия прекращения поставок российского газа. Она также намерена сотрудничать со Словакией в целях укрепления энергетической безопасности и снижения цен на электроэнергию и газ. Она также выразила готовность вести переговоры со Словакией по юридическим вопросам и вмешаться, при необходимости, в возможные споры, связанные с реализацией решения о прекращении поставок газа из России. Она должна совместно со Словакией подготовить предложения о возможности использования средств из европейских фондов для компенсации любых негативных последствий этого предложения для домохозяйств и промышленности. Фицо опубликовал в социальной сети вышеупомянутое письмо председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Фицо также раскритиковал словацкие оппозиционные партии, которые ранее в тот же день заявили, что, по их мнению, Фицо не вел никаких переговоров в Брюсселе, а лишь опозорил страну и в конечном итоге объявил о капитуляции. Бывший премьер-министр Игорь Матович заявил, что если бы Фицо получал комиссионные за поставки российского газа, он бы вёл себя так же, как сейчас.
«Поддержка пакета санкций и прекращения поставок российского газа с 2028 года не подлежит никакому комментированию, лишь констатируя, что оппозиция выполняет свою политическую программу — бездумно причинять вред любой ценой», — заявил Фицо.
Недавно премьер-министр Чехии Петр Фиала написал Фицо, призвав его не блокировать новый пакет санкций против Москвы. Канцлер Германии Фридрих Мерц на прошлой неделе направил аналогичное письмо премьер-министру Словакии.
В последние дни Фицо ясно дал понять, что готов к компромиссу и что ни одна из сторон не сможет полностью прекратить поставки российского газа, но при этом пригрозил продолжить блокирование новых ограничений для Москвы.
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