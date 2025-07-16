Словакия требует отсрочки голосования по антироссийским санкциям и освобождения от уплаты налога на газ

Новости 420on 16 июля 2025 13:30 432

Представителю Словакии было поручено сегодня ходатайствовать о переносе голосования по предложению о 18-м пакете санкций Европейского союза против России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Недавно Фицо назвал наилучшим решением ситуации предоставление Словакии освобождения от уплаты налога на импорт российского газа до 2034 года в соответствии с контрактом, заключенным с российским концерном «Газпром». Однако, по его словам, Европейская комиссия (ЕК) отклоняет такое освобождение.