Возле Махова озера сгорел популярный ресторан «Белый камень»

Новости 420on 16 июля 2025 12:00 716

Популярный ресторан «Белый камень» сгорел вчера вечером возле Махова озера в поселке Доксы. Огонь полностью уничтожил здание, оно частично обрушилось, а несколько стен и перегородок остались стоять, сообщила ČTK пресс-секретарь пожарно-спасательной службы Либерецкого края Ярослава Бенешова. В связи с масштабами пожара пожарные постепенно объявили третий уровень тревоги. Они уже взяли пожар под контроль, но продолжают его тушение. В кемпинге находилось около 30 человек, никто не пострадал. Пожарные пока не знают причину возгорания и масштаб ущерба.