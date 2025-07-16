Возле Махова озера сгорел популярный ресторан «Белый камень»
16 июля 2025
12:00
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Популярный ресторан «Белый камень» сгорел вчера вечером возле Махова озера в поселке Доксы. Огонь полностью уничтожил здание, оно частично обрушилось, а несколько стен и перегородок остались стоять, сообщила ČTK пресс-секретарь пожарно-спасательной службы Либерецкого края Ярослава Бенешова. В связи с масштабами пожара пожарные постепенно объявили третий уровень тревоги. Они уже взяли пожар под контроль, но продолжают его тушение. В кемпинге находилось около 30 человек, никто не пострадал. Пожарные пока не знают причину возгорания и масштаб ущерба.
Сообщение о пожаре поступило в оперативный центр примерно через полчаса после полуночи. «Когда прибыл первый расчет, состоящий из профессиональных пожарных из Doks, огнем была охвачена примерно треть здания ресторана», — добавила Бенешова. По словам пресс-секретаря, эвакуация не потребовалась, пострадавших нет. «Мы постепенно задействовали шесть водометов и высотное оборудование. Пожарные также задействовали высоконапорные системы пожаротушения и резки Cobra, а также пришлось использовать дыхательные аппараты», — рассказала она.
Пожарные вывезли из ресторана несколько баллонов с пропаном и бутаном, но огонь постепенно распространился на все здание, поэтому командир пожарной команды объявил второй уровень тревоги, а около 02:15 — третий, и вызвал другие подразделения. Утром на Маховом озере работали 13 профессиональных подразделений из Либерецкого края, а также специалисты из соседнего Среднечешского края. Пожарные откачивали воду из гидранта в Доксах и близлежащего Бржегинского пруда.
Пострадала кровля здания, она обрушилась. «От ресторана сохранилось несколько стен и перегородок. Пожарным удалось защитить от огня соседнее здание и прилегающие коттеджи. Место возгорания было объявлено командиром пожарной команды в 3:41», — сообщила пресс-секретарь. Пожарные остаются на месте, хотя их количество постепенно сокращается. «Около 4:30 мы запустили беспилотники для наблюдения за местом пожара», — сказала Бенешова. По ее словам, пожарные постепенно проверяют место происшествия с помощью тепловизора и тушат пожар.
Пожарные вывезли из ресторана несколько баллонов с пропаном и бутаном, но огонь постепенно распространился на все здание, поэтому командир пожарной команды объявил второй уровень тревоги, а около 02:15 — третий, и вызвал другие подразделения. Утром на Маховом озере работали 13 профессиональных подразделений из Либерецкого края, а также специалисты из соседнего Среднечешского края. Пожарные откачивали воду из гидранта в Доксах и близлежащего Бржегинского пруда.
Пострадала кровля здания, она обрушилась. «От ресторана сохранилось несколько стен и перегородок. Пожарным удалось защитить от огня соседнее здание и прилегающие коттеджи. Место возгорания было объявлено командиром пожарной команды в 3:41», — сообщила пресс-секретарь. Пожарные остаются на месте, хотя их количество постепенно сокращается. «Около 4:30 мы запустили беспилотники для наблюдения за местом пожара», — сказала Бенешова. По ее словам, пожарные постепенно проверяют место происшествия с помощью тепловизора и тушат пожар.
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