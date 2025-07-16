ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Возле Махова озера сгорел популярный ресторан «Белый камень»

Новости 420on
16 июля 2025
12:00
716
Популярный ресторан «Белый камень» сгорел вчера вечером возле Махова озера в поселке Доксы. Огонь полностью уничтожил здание, оно частично обрушилось, а несколько стен и перегородок остались стоять, сообщила ČTK пресс-секретарь пожарно-спасательной службы Либерецкого края Ярослава Бенешова. В связи с масштабами пожара пожарные постепенно объявили третий уровень тревоги. Они уже взяли пожар под контроль, но продолжают его тушение. В кемпинге находилось около 30 человек, никто не пострадал. Пожарные пока не знают причину возгорания и масштаб ущерба.
Сообщение о пожаре поступило в оперативный центр примерно через полчаса после полуночи. «Когда прибыл первый расчет, состоящий из профессиональных пожарных из Doks, огнем была охвачена примерно треть здания ресторана», — добавила Бенешова. По словам пресс-секретаря, эвакуация не потребовалась, пострадавших нет. «Мы постепенно задействовали шесть водометов и высотное оборудование. Пожарные также задействовали высоконапорные системы пожаротушения и резки Cobra, а также пришлось использовать дыхательные аппараты», — рассказала она.

Пожарные вывезли из ресторана несколько баллонов с пропаном и бутаном, но огонь постепенно распространился на все здание, поэтому командир пожарной команды объявил второй уровень тревоги, а около 02:15 — третий, и вызвал другие подразделения. Утром на Маховом озере работали 13 профессиональных подразделений из Либерецкого края, а также специалисты из соседнего Среднечешского края. Пожарные откачивали воду из гидранта в Доксах и близлежащего Бржегинского пруда.

Пострадала кровля здания, она обрушилась. «От ресторана сохранилось несколько стен и перегородок. Пожарным удалось защитить от огня соседнее здание и прилегающие коттеджи. Место возгорания было объявлено командиром пожарной команды в 3:41», — сообщила пресс-секретарь. Пожарные остаются на месте, хотя их количество постепенно сокращается. «Около 4:30 мы запустили беспилотники для наблюдения за местом пожара», — сказала Бенешова. По ее словам, пожарные постепенно проверяют место происшествия с помощью тепловизора и тушат пожар.
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
16 ИЮЛЯ 2025
369
ОБЩЕСТВО
СИНОПТИКИ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ ФОРМИРОВАНИЕ СУПЕРЯЧЕЙКИ В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ ЧЕХИИ
13:30
16 ИЮЛЯ 2025
432
ОБЩЕСТВО
СЛОВАКИЯ ТРЕБУЕТ ОТСРОЧКИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО АНТИРОССИЙСКИМ САНКЦИЯМ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ГАЗ
10:30
16 ИЮЛЯ 2025
1103
ПОЛИТИКА
ПЕТР ФИАЛА: ЧЕХИЯ НЕ ПРИСОЕДИНИТСЯ К ЗАКУПКЕ АМЕРИКАНСКОГО ОРУЖИЯ ДЛЯ УКРАИНЫ
18:00
15 ИЮЛЯ 2025
1153
ОБЩЕСТВО
В ЮЖНОЙ МОРАВИИ ЧАЩЕ ВСЕГО СОВЕРШАЛИ САМОУБИЙСТВА ЖЕНАТЫЕ МУЖЧИНЫ
15:40
15 ИЮЛЯ 2025
3424
ОБЩЕСТВО
СИЛЬНЫЕ ГРОЗЫ НАКРОЮТ ЧЕХИЮ: МЕТЕОРОЛОГИ ОБЪЯВИЛИ ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
15:00
15 ИЮЛЯ 2025
1546
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ УСИЛИВАЕТСЯ РАДИКАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В ИНТЕРНЕТЕ — ОТЧЕТ КОНТРРАЗВЕДКИ
13:30
15 ИЮЛЯ 2025
2248
ОБЩЕСТВО
ПРОЕКТ DŮM RADOST НА ПРАЖСКОМ ЖИЖКОВЕ ПОЛУЧИЛ РАЗРЕШЕНИЕ. ПУТЬ К СОТНЯМ МАЛЕНЬКИХ КВАРТИР ОТКРЫТ
12:00
15 ИЮЛЯ 2025
2281
ПОЛИТИКА
«ДОРОГОЙ ПЕТР, СЛОВАКИЯ — СУВЕРЕННАЯ СТРАНА», — ОТВЕТИЛ РОБЕРТ ФИЦО НА ПИСЬМО ПРЕМЬЕРА ЧЕХИИ
19:30
14 ИЮЛЯ 2025
3041
ОБЩЕСТВО
АГРЕССИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ В ЧЕХИИ РАСТЕТ: УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО ИЗНАСИЛОВАНИЙ, УБИЙСТВ И УГРОЗ
18:00
14 ИЮЛЯ 2025
1367
ПОЛИТИКА
ДВЕ ПЯТЫХ ЧЕХОВ ОЖИДАЮТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА РОССИИ И ЕС В ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ — ОПРОС CEDMO
16:30
14 ИЮЛЯ 2025
1190
ПОЛИТИКА
АМЕРИКАНСКИЕ ПОШЛИНЫ МОГУТ ЗАМЕДЛИТЬ РОСТ ЧЕШСКОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОДИН ПРОЦЕНТ
15:00
14 ИЮЛЯ 2025
5053
ОБЩЕСТВО
МЕТЕОРОЛОГИ РАСШИРИЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ В ЧЕХИИ
10:30
14 ИЮЛЯ 2025
3434
ОБЩЕСТВО
В ПРУДУ ПОД ПРАГОЙ НАШЛИ УТОНУВШЕГО ГЕРОЯ ФИЛЬМА, КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ КИНОФЕСТИВАЛЯ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ
09:30
14 ИЮЛЯ 2025
4002
ОБЩЕСТВО
В ПАРДУБИЦЕ СТАРТОВАЛО СТРОИТЕЛЬСТВО МЕГАПРОЕКТА СТОИМОСТЬЮ ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ
08:00
14 ИЮЛЯ 2025
3241
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: ЧИСЛО ПРОСИТЕЛЕЙ УБЕЖИЩА В ГЕРМАНИИ РЕЗКО СОКРАТИЛОСЬ