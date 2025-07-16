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Петр Фиала: Чехия не присоединится к закупке американского оружия для Украины

Новости 420on
16 июля 2025
10:30
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Чешская Республика не присоединится к закупке американского оружия для Украины. Об этом премьер-министр Петр Фиала (ODS) сообщил серверу Publico. По его словам, Чехия сосредоточена на других способах помощи.
Впоследствии это заявление подтвердила ЧТК пресс-секретарь правительства Люси Михут Ешаткова. Министерство обороны также придерживается позиции Фиалы. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что США будут продавать современное оружие странам Североатлантического альянса, а координировать эти поставки будет НАТО.

«Чешская Республика сосредоточена на других проектах и способах помощи Украине, например, в рамках инициативы по боеприпасам. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту», — сообщил премьер-министр серверу.

Министерство обороны также не планирует присоединяться. «Наша помощь продолжает осуществляться в рамках других проектов, например, в рамках инициативы по боеприпасам. В то же время мы оказываем Украине помощь, о которой мы вместе с другими союзниками договорились на саммите в Вашингтоне», — заявил представитель министерства Карел Чапек в ответ на вопрос ČTK.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно заявил, что чешская инициатива по боеприпасам позволила обеспечить поставку на Украину более 3миллионов боеприпасов по сравнению с 1,5 миллиона в прошлом году. Министр иностранных дел Ян Липавский заявил в июньском интервью Bloomberg, что сейчас у украинских сил есть примерно один боекомплект на каждые два выстрела, произведенных Россией, в то время как в начале войны в феврале 2022 года соотношение составляло 1:10, сообщил Липавский агентству.

Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада, среди прочих, хотят участвовать в вооружении Украины, финансируя закупку американского оружия. По словам Трампа, оборудование, включая системы Patriot, будет поставлено очень скоро, некоторые из них — «в течение нескольких дней». Это позволит европейским странам заменить недавно закупленное оружие на своих складах тем, которое они отправляют на помощь Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил немецким СМИ после встречи со своим американским коллегой Питом Хегсетом в Вашингтоне в понедельник, что Германия и США готовят совместную поставку двух систем ПВО Patriot на Украину. Германия покроет расходы в размере около двух миллиардов евро (49 миллиардов крон). Писторус также призвал союзников присоединиться к закупке американского оружия для Украины.
Чехия оружие Украина
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