Петр Фиала: Чехия не присоединится к закупке американского оружия для Украины

Новости 420on 16 июля 2025 10:30 1104

Чешская Республика не присоединится к закупке американского оружия для Украины. Об этом премьер-министр Петр Фиала (ODS) сообщил серверу Publico. По его словам, Чехия сосредоточена на других способах помощи.