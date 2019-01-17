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Португалия и Испания предлагают гражданство в обмен на покупку недвижимости

Португалия и Испания предлагают гражданство в обмен на покупку недвижимости

Марина Коханкова 8 0
Только Испания за последние несколько лет «заработала» несколько миллирадов евро на продаже так называемых «золотых виз» - документов, благодаря которым иностранцы могут получить вид на жительство или гражданство в стране ЕС. С 2013 года по 2018 год государственные органы Испании выдали около 25 000 таких документов.
Португалия и Испания предлагают гражданство в обмен на покупку недвижимости

Спрос на «золотые визы» высокий, и не только среди богатых россиян. Первое место среди обладателей таких виз занимают китайцы, однако все чаще их стали покупать американцы, индийцы, венесуэлцы. Кроме Испании, «золотые» визы стала с 2012 года выдавать и Португалия. Обе страны ввели специальную программу «Гражданство за инвестции».

В Испании участник такой программы должен купить недвижимость как минимум за 500 тыс. евро (около 13 млн крон), чтобы получить вид на жительство, а через пять лет подать заявление на гражданство. В Португалии в недвижимость на аналогичных условиях нужно инвестировать «всего» 350 тыс. евро. В Испании помимо покупки недвижимости можно получить «золотую» визу, вложив 2 млн евро в государственные бумаги или открыть в стране банковский счет и положить на него 1 млн евро.

За присвоединение к программе других членов семьи (детей или родителей), как правило надо заплатить от 55 тыс. до 75 тыс. евро.

Источник novinky.cz

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Темы
недвижимость покупка недвижимости Испания Португалия визы гражданство
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