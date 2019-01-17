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Трдельники не прижились в Челябинске

Трдельники не прижились в Челябинске

Илья Кириллов 257 0
Даже трдло с салатом не заинтересовало уральских гурманов.
Трдельники не прижились в Челябинске

Пекарня с трдельниками открылась в центре Челябинска, на проспекте Ленина, в мае прошлого года. В бизнес была вложена внушительная по местным мерка сумма. По данным портала Chelrestoran.ru, печь для трдельников стоила около 1 млн рублей (1 крона – примерно 3 рубля).

Теперь «Трдельник» закрылся. До этого, в декабре, он приостанавливал работу на несколько дней. Тогда это объяснили проблемами с электричеством.

Ресторанный критик Артур Андреев, ранее назвавший «Трдельник» хорошим примером проекта с моноконцепцией, в итоге констатировал, что чешская выпечка в Челябинске осталась недооцененной.

«Качество идеальное, цена смешная — 90 рублей. В Праге стоят очереди за трдельником, они на каждом углу, а в Челябинске народ не понимает, что это такое. Классика жанра — посыпка из корицы, сахара или орехов. Сытные трдельники с салатом — это уже, конечно, попытка угодить соотечественникам, которые не понимают, зачем есть такие булочки. У них есть хорошее мягкое мороженое, тоже недооцененное в городе, потому что в Европе оно на каждом году. У нас за это не готовы платить деньги, проще самый дешевый пломбир купить», — считает Артур Андреев.

Впрочем, владелец «Трдельника» Анастасия Завьялова заявила журналистам, что попробует «перезапустить» свой бизнес на новом месте через полгода. При этом никаких проблем с прежним арендодателем, по ее словам, не было.

 

Источик: "Деловой квартал"

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Чешская кухня Россия бизнес
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