В Чехии в ноябре отмечено наибольшее в ЕС сокращение объемов строительства

Этот важный макроэкономический показатель упал в Чешской республике на 3,6%. В целом в Евросоюзе он прибавил 0,2%.

Объемы строительства в еврозоне в ноябре 2018 года уменьшились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зафиксировано падение на 1,6%. В годовом выражении рост составил 0,9%. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистического управления Европейского союза (Eurostat).

В то же время в 28 странах ЕС повышение объемов строительства в позапрошлом месяце составило 0,2% после сокращения на 1,1% месяцем ранее. В годовом выражении показатель вырос на 1,8%.

Среди государств – членов ЕС, по которым имеются данные за ноябрь, наибольшее снижение произошло за месяц в Чехии (-3,6%), Германии (-1,7%) и Португалии (-1,5%). Наибольший рост наблюдался в Венгрии, Словении (+4,4%) и Франции (+1,5%).

В годовом выражении лучше всего показатели у Венгрии (+27,3%), Словении (+18,9%) и Польши (+16%), а хуже всего – у Румынии (-4,8%), Швеции (-2,6%) и Германии (-1,9%).

Источник: "Вести. Экономика"