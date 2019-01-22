Нацбанк Чехии выпустит золотую «монету» номиналом 100 млн крон

Национальный банк Чехии в конце января намерен выпустить юбилейную золотую «монету» номилом 100 млн крон (около 4,5 млн долларов).

Вес «монеты» составит 130 килограммов. Ее диаметр - более 0,5 метра, а толщина - 4,5 см. Увидеть этот уникальный экспонат, а также драгоценные чехословацкие монеты и бумажные деньги, золотые слитки, медали или оригинальные образцы чехословацких банкнот Альфонса Мухи или Макса Свабинского можно будет на выставке в Императорских конюшнях Пражского Града. Выставка под названием «100 лет чешско-словацкой короны» будет проходить с 1 февраля по 28 апреля 2018 года.

30 января в честь 100-летнего юбилея чешской кроны состоится эмиссия трех юбилейных монет номиналом 20 крон и купюр в 100 крон. На монетах будут изображены министры финансов республики Алоис Рашин и Карел Энглиш и первый управляющий Национальным банком Чехословакии Вилем Поспишил. Эти монеты и купюры нельзя будет приобрести обычным способом, с 30 января их можно только поменять за обычные монеты в отделения НацБанка Чехии в Праге и других городах. Всего будет выпущено 200 тыс. денежных знаков каждого вида.

Источник cnb.cz