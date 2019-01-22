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Нацбанк Чехии выпустит золотую «монету» номиналом 100 млн крон

Нацбанк Чехии выпустит золотую «монету» номиналом 100 млн крон

Марина Коханкова 15 0
Национальный банк Чехии в конце января намерен выпустить юбилейную золотую «монету» номилом 100 млн крон (около 4,5 млн долларов).
Нацбанк Чехии выпустит золотую «монету» номиналом 100 млн крон

Вес «монеты» составит 130 килограммов. Ее диаметр - более 0,5 метра, а толщина - 4,5 см. Увидеть этот уникальный экспонат, а также драгоценные чехословацкие монеты и бумажные деньги, золотые слитки, медали или оригинальные образцы чехословацких банкнот Альфонса Мухи или Макса Свабинского можно будет на выставке в Императорских конюшнях Пражского Града. Выставка под названием «100 лет чешско-словацкой короны» будет проходить с 1 февраля по 28 апреля 2018 года.

30 января в честь 100-летнего юбилея чешской кроны состоится эмиссия трех юбилейных монет номиналом 20 крон и купюр в 100 крон. На монетах будут изображены министры финансов республики Алоис Рашин и Карел Энглиш и первый управляющий Национальным банком Чехословакии Вилем Поспишил. Эти монеты и купюры нельзя будет приобрести обычным способом, с 30 января их можно только поменять за обычные монеты в отделения НацБанка Чехии в Праге и других городах. Всего будет выпущено 200 тыс. денежных знаков каждого вида.

Источник cnb.cz

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Чешская крона банки
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