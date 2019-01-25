Сбербанк предоставил структурам Келлнера кредит на покупку торгового центра в Петербурге

PPF Real Estate купила у Stockmann ТЦ "Невский центр".

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

"Сбербанк предоставил финансирование структурам международной инвестиционной группы PPF, которое было направлено на приобретение торгового комплекса "Невский центр" в Санкт-Петербурге, стоимостью 171 млн евро", – говорится в сообщении крупнейшей российской кредитной организации.

Таким образом, передает РИА Новости, финский ретейлер Stockmann закрыл сделку по продаже своего последнего актива в России. Чешская PPF Real Estate уже проинформировала, что приступила к интеграции объекта и управляющей компании в структуру PPF Real Estate Russia.

Stockmann и PPF сообщили о подписании сделки по продаже "Невского центра" за 171 млн евро еще в октябре и планировали закрыть ее до конца 2018 года. В декабре Stockmann объявил, что заключительный этап оформления откладывается до февраля из-за затянувшейся регистрации документов.

"Невский центр", в который финский инвестор вложил 185 млн евро, открылся в ноябре 2010 года и на сегодняшний день имеет более 90 арендаторов с общей площадью в 46 тыс. квадратных метров.

Компания Stockmann, основанная в 1862 году, в настоящее время управляет более чем 500 магазинами в 18 странах, в том числе в Финляндии, странах Балтии. В России Stockmann работала с 1989 года, но в 2015 году объявила о планах продать все свои российские активы.

PPF Real Estate Holding входит в группу PPF чешского миллиардера Петра Келлнера и, по собственной оценке, управляет недвижимостью стоимостью более 2 млрд евро.

Источник: РИА Новости