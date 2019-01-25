Доходы от EET выросли в прошлом году до 12,3 млрд крон

Электронный учет выручки (EET) в 2018 году принес государственному бюджету Чехии доход в размере 12,3 млрд крон. Это примерно на 600 млн больше, чем прогнозировало Министерство финансов.

По сравнению с 2017 годом доходы от ЕЕТ увеличились на 4,4 млрд крон, сообщила министр финансов Алена Шиллерова (ANO).

EET начали применять в Чехии с 1 декабря 2016 года для ресторанов и отелей, а с марта 2017 года он стал обязательным для оптовых и розничных продавцов. Помимо доходов, система оказывает положительное влияние на сбор налогов, уплачиваемых работодателями за сотрудников (например, в части премирования), сказала Шиллерова.

В дальнейшем планируется еще две волны ЕЕТ, однако по решению Конституционного суда эти нововведения были отложены. Третья волна предполагала обязательное применение электронного учета выручки при продаже напитков и еды на улицах, фермерских рынках, а также при оказании бухгалтерских, юридических услуг и т. д. В рамках четвертой волны системой ЕЕТ должны будут пользоваться ремесленники. Окончательное решение по поводу введения ЕЕТ для малого бизнеса пока еще не принято. Поправки в закон были рассмотрены депутатами в первом чтении, однако второе еще не прошли.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz