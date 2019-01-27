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Молодые чехи не могут купить квартиру без помощи родителей

Молодые чехи не могут купить квартиру без помощи родителей

Илья Кириллов 398 0
Ситуация с доступностью жилья в Чехии хуже, чем в других европейских странах.
Молодые чехи не могут купить квартиру без помощи родителей

Молодые люди в Чехии хотели бы стать независимыми и съехать от родителей, но при нынешних ценах на жилье не имеют такой возможности. Их доходов недостаточно не только для приобретения собственной квартиры и погашения ипотеки, но и часто для оплаты аренды. Чтобы родители могли избавиться от своих зачастую уже женатых или замужних потомков, они должны финансово помочь им.

Критическая ситуация при этом – в возрастной категории от 25 до 34 лет, когда из-за финансовых проблем живут с родителями 70% взрослых детей, как выяснилось из опроса NMS Market Research, проведенного по заказу Raiffeisen stavební spořitelna.

Ситуация с доступностью жилья в Чехии хуже, чем в других европейских странах. По данным консалтинговой компании Deloitte, новая квартира стоит в республике примерно 11,3 средней годовой зарплаты. Следом идут Великобритания (9,8), Франция (8) и Польша (7,5). Самая доступная недвижимость в этом смысле – в Бельгии, Дании (4,3) и Германии (пять годовых окладов).

«Таким образом, самым желанным приданым становится квартира. Родители знают, что должны будут помочь своему ребенку с собственным жильем, и рассчитывают эти расходы наперед», – говорит психолог Радана Штепанкова.

43% опрошенных Социологическим институтом получили поддержку родителей при покупке квартиры. Почти каждому пятому (17%) они помогли погасить ипотеку или другие займы, связанные с жильем.

На родительскую помощь при оплате текущих расходов на жилье (аренда, коммунальные услуги, электроэнергия и др.) рассчитывают 15% респондентов. Раньше таких было только 11%, замечают социологи.

Что касается ипотеки, средняя процентная ставка в декабре прошлого года продемонстрировала самый быстрый рост за последние 10 лет. Быстрее она росла последний раз летом 2008 года, когда достигла рекордных максимумов: люди брали ипотечные кредиты под 5,8%.

В 2017 году в Чехии было завершено строительство 28 569 квартир, примерно на 6 000 больше, чем в 1998-м. По мнению экспертов, этого мало, особенно с учетом того, что больше половины данного жилья приходится на частные дома, а кроме того, значительную часть квартир покупают иностранцы. Еще одна проблема – отсутствие на рынке съемного жилья дешевой недвижимости, которую бы строили муниципалитеты и другие государственные учреждения и на аренду которой хватало бы зарплаты (а она сегодня реально чаще всего составляет 25–26 тыс. крон до налогообложения).

Источник: novinky.cz

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Темы
квартиры ипотеки коммунальные услуги молодёжь Чехия
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