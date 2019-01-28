Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04d 3 °C
Чешские таможенники изъяли наибольшее количество поддельных лекарства за пять лет

Чешские таможенники изъяли наибольшее количество поддельных лекарства за пять лет

Марина Коханкова 245 0
В прошлом году сотрудники таможни изъяли почти 12 тыс. контрафактных лекарств. По сравнению с предыдущим годом это примерно на 9 тыс. больше.
Чешские таможенники изъяли наибольшее количество поддельных лекарства за пять лет

Наиболее распространенным способом контрабанды были почтовые отправления или импорт из стран, не входящих в Европейский союз. Чаще всего в Чехию пытались ввезти фальшивые сильнодействующие препараты для повышения потенции, например «Виагру» или «Виалис». Кроме того, поставлен на поток нелегальный ввоз из Азии или Америки различных средств для похудения. По данным таможенной службы, стоимость конфискованных таким образом лекарств превысила 2 млн крон (примерно на миллион больше, чем годом ранее).

В настоящее время многие заказывают эти лекарства в зарубежных интернет-магазинах, особенно если в Чехии аналоги продаются только по рецепту. К врачу идти люди боятся или стыдятся своих проблем со здоровьем, иногда они знают, что доктор им не выпишет рецепт на конкретное лекарство. Однако при таком подходе высок риск причинить вред здоровью, потому что некоторые лекарства содержат запрещенные вещества, или купить плацебо, сказала пресс-секретарь таможенной службы аэропорта Рузине Шарка Мишковска.

Источник ct24.ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
лекарства таможня подделки
Читайте
по теме 
В Чехии появится в продаже новый препарат от мигрени
20.08.2018 14:53 Общество
В Чехии появится в продаже новый препарат от мигрени
2047 0
Чехия оказалась в лидерах по употреблению лекарств против высокого давления и диабета
26.07.2018 14:09 Общество
Чехия оказалась в лидерах по употреблению лекарств против высокого давления и диабета
1342 0
Почему пациенты в Чехии не получают новейшие лекарства?
09.07.2018 15:03 Общество
Почему пациенты в Чехии не получают новейшие лекарства?
2003 0
В Чехии разразился скандал из-за незаконного завышения цен на медикаменты
28.06.2018 13:11 Экономика
В Чехии разразился скандал из-за незаконного завышения цен на медикаменты
1579 0
Последние новости:
28
января
В Чехии легально работает около 120 тыс. украинских граждан
28.01.2019 17:01 Экономика
В Чехии легально работает около 120 тыс. украинских граждан
74 0
Пенсионерка в Праге попала под трамвай
28.01.2019 16:13 Общество
Пенсионерка в Праге попала под трамвай
64 0
Возвращение трамвая на Вацлавскую площадь все ближе
28.01.2019 15:50 Общество
Возвращение трамвая на Вацлавскую площадь все ближе
126 0
Пражские власти пытаются хоть как-то улучшить ситуацию с жильем
28.01.2019 15:05 Экономика
Пражские власти пытаются хоть как-то улучшить ситуацию с жильем
234 0
Люди протестовали против отстрела голубей в городе Чешский Брод
28.01.2019 14:13 Общество
Люди протестовали против отстрела голубей в городе Чешский Брод
133 0
Обязательное страхование электровелосипедов и садовой техники в ЕС пока откладывается
28.01.2019 12:45 Общество
Обязательное страхование электровелосипедов и садовой техники в ЕС пока откладывается
113 0
В восточной части Чехии из-за снега начался транспортный коллапс
28.01.2019 09:57 Общество
В восточной части Чехии из-за снега начался транспортный коллапс
469 0
Украденная из Третьяковки картина возвращена в музей
28.01.2019 09:50 Культура
Украденная из Третьяковки картина возвращена в музей
206 0
27
января
Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи
27.01.2019 18:31 Культура
Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи
319 0
Начинающим художникам предлагают приехать в Прагу на несколько недель
27.01.2019 11:50 Культура
Начинающим художникам предлагают приехать в Прагу на несколько недель
737 0


Мобильная версия