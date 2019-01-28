Чешские таможенники изъяли наибольшее количество поддельных лекарства за пять лет

В прошлом году сотрудники таможни изъяли почти 12 тыс. контрафактных лекарств. По сравнению с предыдущим годом это примерно на 9 тыс. больше.

Наиболее распространенным способом контрабанды были почтовые отправления или импорт из стран, не входящих в Европейский союз. Чаще всего в Чехию пытались ввезти фальшивые сильнодействующие препараты для повышения потенции, например «Виагру» или «Виалис». Кроме того, поставлен на поток нелегальный ввоз из Азии или Америки различных средств для похудения. По данным таможенной службы, стоимость конфискованных таким образом лекарств превысила 2 млн крон (примерно на миллион больше, чем годом ранее).

В настоящее время многие заказывают эти лекарства в зарубежных интернет-магазинах, особенно если в Чехии аналоги продаются только по рецепту. К врачу идти люди боятся или стыдятся своих проблем со здоровьем, иногда они знают, что доктор им не выпишет рецепт на конкретное лекарство. Однако при таком подходе высок риск причинить вред здоровью, потому что некоторые лекарства содержат запрещенные вещества, или купить плацебо, сказала пресс-секретарь таможенной службы аэропорта Рузине Шарка Мишковска.

Источник ct24.ceskatelevize.cz