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Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии обошлись в 1,5 млрд крон за квартал

Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии обошлись в 1,5 млрд крон за квартал

Марина Коханкова 149 0
Министерство транспорта выплатило 1,462 млрд крон компенсаций перевозчикам за первые три месяца существования новой системы скидок для отдельных категорий пассажиров.
Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии обошлись в 1,5 млрд крон за квартал

Скидки на проезд в междугородных автобусах и поездах были введены в Чехии в сентябре прошлого года, у министерства пока есть информация по компенсациям на конец ноября. При этом за весь 2017 год государство выплатило компенсаций на общую сумму менее 250 млн крон.

Согласно последним данным, опубликованным Министерством транспорта, объем компенсаций несколько сократился – с 512 млн в октябре до 488 млн крон в ноябре.

С 1 сентября некоторые категории пассажиров платят в автобусах и поездах только 25% от стоимости билета, остальную часть перевозчикам компенсирует государство. Речь идет о гражданах старше 65 лет, детях от 6 до 15 лет и студентах до 26 лет. По данным перевозчиков, это примерно 40% всех пассажиров. Ранее скидки не предоставлялись пенсионерам в принципе, а за 25% от стоимости билета могли ездить только студенты и дети. По предварительным расчетам, в год государство должно будет компенсировать перевозчикам около 6 млрд крон.

Источник denik.cz

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Темы
транспорт Министерство транспорта скидки пенсионеры дети Чешские железные дороги
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