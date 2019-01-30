Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01d 2 °C
За юбилейными монетами Нацбанка Чехии выстроились очереди

За юбилейными монетами Нацбанка Чехии выстроились очереди

Марина Коханкова 102 0
Чешский национальный банк к 100-летию чехословацкой кроны выпустил три юбилейные монеты номиналом 20 крон. Чтобы их купить, люди с раннего утра стоят на холоде в очередях перед кассами банка.
Фото: Patrik Biskup, Právo
За юбилейными монетами Нацбанка Чехии выстроились очереди

Монеты, на которых изображены министры финансов Первой республики Алоис Рашин и Карл Энглиш и первый управляющий Национальным банком Чехословакии Вилем Поспишил, выпущены ограниченным тиражом (200 тыс. шт.). С 30 января их можно купить по номиналу за наличные в отделениях Нацбанка Чехии в Праге и других городах (по три экземпляра каждой в одни руки).

Утром 30 января, несмотря на заморозки, сотни людей пришли к кассам ЧНБ в Брно, Пльзене и Остраве. «Я жду здесь с пяти утра», – сказала одна из женщин в очереди.

Юбилейную золотую монету ЧНБ номиналом 100 млн крон и весом 130 кг можно будет увидеть на выставке в Императорских конюшнях Пражского Града. Выставка под названием «100 лет чехословацкой кроны» будет проходить с 1 февраля по 28 апреля.

Источник novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
банки Чехия Чешская крона
Читайте
по теме 
Пользователи мобильных банковских приложений в Чехии снова оказались под ударом
23.01.2019 16:29 Общество
Пользователи мобильных банковских приложений в Чехии снова оказались под ударом
1308 0
Нацбанк Чехии выпустит золотую монету номиналом 100 млн крон
22.01.2019 09:53 Экономика
Нацбанк Чехии выпустит золотую монету номиналом 100 млн крон
836 0
Бесконтактная оплата в Чехии выходит на новый уровень
12.12.2018 14:12 Общество
Бесконтактная оплата в Чехии выходит на новый уровень
2674 0
Кредиты в Чехии больше не будут самыми дорогими в ЕС
10.12.2018 13:47 Экономика
Кредиты в Чехии больше не будут самыми дорогими в ЕС
3135 0
Последние новости:
30
января
Huawei не сможет участвовать в тендере на создание налогового портала
30.01.2019 14:03 Экономика
Huawei не сможет участвовать в тендере на создание налогового портала
67 0
Немецкие неонацисты проходят обучение в Чехии
30.01.2019 12:20 Общество
Немецкие неонацисты проходят обучение в Чехии
163 0
Парк аттракционов Matějská pouť начнет работу 23 февраля
30.01.2019 09:34 Общество
Парк аттракционов Matějská pouť начнет работу 23 февраля
196 0
«Пираты» вновь выступили за легализацию конопли
30.01.2019 08:35 Общество
«Пираты» вновь выступили за легализацию конопли
228 0
Чешские предприятия нанимают украинцев, словаков, поляков, россиян, белорусов и молдаван
30.01.2019 08:14 Экономика
Чешские предприятия нанимают украинцев, словаков, поляков, россиян, белорусов и молдаван
633 0
29
января
В Чехии улучшилась ситуация с распространением ВИЧ
29.01.2019 22:00 Общество
В Чехии улучшилась ситуация с распространением ВИЧ
268 0
Чешская компания INFOBUS инвестирует в белорусский рынок
29.01.2019 21:10 Пресс-релизы
Чешская компания INFOBUS инвестирует в белорусский рынок
218 0
В прошлом году полицией Чехии были задержаны сотни нетрезвых детей
29.01.2019 16:41 Общество
В прошлом году полицией Чехии были задержаны сотни нетрезвых детей
475 0
Петр Чех нашел новую работу
29.01.2019 16:20 Спорт
Петр Чех нашел новую работу
400 0
«Богемская рапсодия» стала самым успешным фильмом в истории чешского кинопроката
29.01.2019 13:30 Культура
«Богемская рапсодия» стала самым успешным фильмом в истории чешского кинопроката
522 0


Мобильная версия