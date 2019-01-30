Минфин ухудшил оценку роста чешской экономики

Причем это касается как прошлого года, так и нынешнего.

В 2019 году финансовое ведомство Чехии прогнозирует рост ВВП на 2,5%, а прошлогодний показатель оценивает в 2,8%, сообщается 30 января в пресс-релизе министерства.

Ноябрьский прогноз был более оптимистичным – 2,9% и 3% соответственно, в июльском фигурировали цифры 3,1% и 3,2%.

Одовременно в релизе отмечается, что «развитие рынка труда достигает своих пределов, рост занятости постепенно замедляется». Нехватка сотрудников составляет около 6% рабочей силы, потенциал дальнейшего снижения безработицы почти исчерпан, ближайшие два года ее уровень будет колебаться в районе 2,2%.

Источник: novinky.cz