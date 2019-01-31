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Мясо больных коров из Польши не попало в Чехию

Мясо больных коров из Польши не попало в Чехию

Марина Коханкова 92 0
Однако около 300 килограмм говядины из Польши могли попасть в школы и рестораны Словакии. Об этом в четверг сообщил руководитель Государственной ветеринарной инспекции Словакии Йозеф Биреш.
Мясо больных коров из Польши не попало в Чехию

Глава польской ветеринарной инспекции Павел Нимчук не исключает, что в общей сложности 2700 кг некачественного мяса попало в 10 стран Европейского союза: Румынию, Швецию, Венгрию, Эстонию, Финляндию, Францию, Испанию, Литву, Португалию и Словакию

По словам Биреша, пока нет доказательств того, что мясо заболевших коров поставлялось в Словакию. «В Польше не проводятся контрольные проверки так, как это должно быть, поэтому нельзя исключать, что мясо представляет угрозу для здоровья человека», - сказал Биреш.

Говядина из польских мясоперерабатывающих заводов поступила в три магазина в восточной части Словакии (Бардейов, Габолтов и Бидовци). Государственная ветеринарная инспекция сейчас проверяет все магазины в республике. Чешский министр сельского хозяйства Мирослав Томан заявил, что на чешский рынок зараженное мясо не попало.

Источник novinky.cz

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Темы
Мясо Чехия Словакия
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