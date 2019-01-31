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Škoda Transportation оказалась в центре коррупционного скандала в Латвии

Škoda Transportation оказалась в центре коррупционного скандала в Латвии

Илья Кириллов 234 0
Руководство чешской компании готово сотрудничать с латвийскими правоохранительными органами, но пока никакой информации о коррупции при закупках Ригой трамваев не получало.
Фото: skoda.cz
Škoda Transportation оказалась в центре коррупционного скандала в Латвии

Чешский производитель трамваев Skodа Transportation (Пльзень) не получала от органов латвийской юстиции никакой информации в связи с расследованием коррупции при поставке низкопольных трамваев для Риги, сообщила в четверг РИА Новости представитель компании Лубомира Черна.

В среду вечером источник в гордуме Риги рассказал РИА Новости, что в доме и кабинете мэра латвийской столицы Нила Ушакова были проведены обыски, которые связаны с делом о коррупции при закупке муниципальным предприятием Rīgas satiksme общественного транспорта в Чехии и Польше.

"В данный момент наша компания не имеет никакой информации от правоохранительных органов Латвии. Кроме информации из СМИ, мы ничего не знаем о сути происходящего (в Латвии) расследования, об его ходе и причинах", – подчеркнула Черна.

По ее словам, Skoda Transportation и ее сотрудники руководствуются в своей деятельности этическим кодексом, который категорически запрещает какое-либо неэтическое и противоправное поведение. У компании с 2018 года новый владелец и новое руководство, которое готово сотрудничать со всеми соответствующими органами, добавила Черна (по данным чешских СМИ, акции Skoda Transportation в апреле прошлого года за 326 млн евро приобрела международная финансово-инвестиционная группа PPF, мажоритарным акционером которой (98,93%) является самый богатый гражданин Чехии Петр Келлнер).

Ранее, в декабре, по сообщениям латвийских СМИ, правоохранительные органы Латвии и Польши задержали ряд лиц, подозреваемых в получении крупных взяток при проведении тендеров на поставку новых низкопольных автобусов и троллейбусов в 2013 году и новых трамваев в 2016 году, напоминает РИА Новости. Речь идет о части руководства Rīgas satiksme и представителе Škoda Владиславе Козаке, уточняет портал Delfi. По информации передача "Ничего личного" латвийского телеканала TV3, за каждый доставленный в Ригу троллейбус, автобус и трамвай выплачивались взятки на сумму 5–7% их стоимости. В целом сумма договоров о трех закупках превышает 270 млн евро, то есть взятки могли составить 13,5-20 млн евро.

21 января представитель Rīgas satiksme Виктор Закис заявил в интервью Delfi, что руководство предприятия потребовало с компаний Škoda Electric, Škoda Transportation и польской Solaris Bus & Coach выплатить неустойку на общую сумму 6,5 млн евро. Причина – закупленный транспорт не был поставлен в ранее оговоренный срок.

Источник: РИА Новости, DELFI

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Темы
коррупция Чехия Польша транспорт трамвай Skoda
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