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Чехия вводит жесткий контроль за грузовиками с продуктами из Польши

Чехия вводит жесткий контроль за грузовиками с продуктами из Польши

Марина Коханкова 1 0
Чехия вводит со вторника жесткий контроль за всеми грузовиками с продовольствием, заезжающими в республики со стороны Польши, сообщил журналистам первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
Чехия вводит жесткий контроль за грузовиками с продуктами из Польши

Ранее польский телеканал TVN24 сообщил о нелегальной скотобойне на территории Польши, где забивали больных коров, а мясо продавали, в том числе на экспорт. Подобным образом в десять стран Евросоюза попало около 2,7 тонны некачественной говядины.

«Мы сегодня договорились с главой минсельхоза Мирославом Томаном, что в сотрудничестве с полицией начинаем жестко контролировать грузовики с продовольствием на границах с Польшей, с тем чтобы полицейские вместе с ветеринарами могли проводить проверки прямо на пограничных переходах», — сказал Гамачек.

Согласно сообщению главного управления ветеринарной и продовольственной инспекции Чехии, в республику в конце минувшей недели было доставлено из Польши около 300 килограммов мяса больных коров, из которых 137 килограммов уже продано потребителям. Дальнейшая продажа этой говядины была остановлена.

В соседней Словакии, как с опозданием выяснили ветеринары, все 300 килограммов завезенного из Польши некачественного мяса были проданы в школьные столовые и рестораны.

«Мы рекомендуем согражданам прекратить покупку польской говядины в связи с тем, что польские ветеринарные органы дискредитировали себя», — заявила журналистам глава минсельхоза Словакии Габриэла Матечна.

Ее чешский коллега Томан в понедельник также призвал соотечественников отказаться от покупок дешевой польской говядины и отдать предпочтение более качественному мясу местного производства.

Источник: Прайм

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Темы
Мясо Чехия Польша Министерство сельского хозяйства
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