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Размер пособия по уходу за ребенком утвердят в мае

Размер пособия по уходу за ребенком утвердят в мае

Марина Комарова 5102 0
Премьер-министр Андрей Бабиш пообещал рассмотреть вопрос об увеличении пособия по уходу за ребенком. Возможно, что пособие будет увеличено с 220 тысяч до 300 тысяч для всех, кто находится в отпуске по уходу за детьми, а не только для тех, у кого ребенок родится после 1 января 2020 года.
Размер пособия по уходу за ребенком утвердят в мае

Правительство должно принять окончательное решение об увеличении пособия к маю. Бабиш считает наиболее подходящим предложение увеличить размер пособия до 300 тысяч чешских крон с января 2020 года для всех родителей, которые получают или будут получать его. Об этом премьер-министр заявил на встрече с Мартином Штросом, который представлял мнение недовольных родителей, объединившихся на Facebook в группу «Мы хотим справедливого пособия по уходу за ребенком».

«Когда его об этом спросили, премьер-министр сказал, что первоначальное предложение министра финансов Алены Шиллеровой — увеличение пособия до 300 тысяч для тех, кто будет его получать после 1 января 2020 года, и для тех, кто уже получает, — оптимально. Тем не менее будут рассматриваться и другие варианты, но этот пока кажется ему лучшим», — написал Штрос в Facebook.

Министр труда и социальных дел Чехии Яна Малачова заявила на прошлой неделе, что постарается убедить движение ANO увеличить пособие на 80 тысяч крон для всех детей в возрасте до четырех лет.

Новость об увеличении пособия только для детей, рожденных после 1 января 2020 года, вызвала лавину критики в социальных сетях. Людям не понравился тот факт, что коалиция отдала предпочтение пенсионерам перед семьями с детьми, увеличив пенсии на 900 крон со следующего года.

Источник: novinky.cz

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Темы
дети Чехия пособия правительство Андрей Бабиш Министерство финансов
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