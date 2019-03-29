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Чешский картофель в магазинах почти закончился

Чешский картофель в магазинах почти закончился

Марина Комарова 2284 0
По данным Чешской картофельной ассоциации, прошлогодний неурожай привел к уменьшению запасов и подорожанию этого вида корнеплодов. Картофель продается в магазинах по цене от 14 до 18 крон за килограмм.
Чешский картофель в магазинах почти закончился

Встречаются и цены выше 20 крон, в основном на расфасованную продукцию. Картофель чешских производителей фактически уже распродан, большая часть этого вида овощей импортируется, заявил председатель ассоциации Йозеф Краличек. Первый отечественный картофель может появиться только в конце мая.

По данным Чешского статистического управления, в этом феврале цены сельскохозяйственной продукции были на 55% выше, чем годом ранее. 

«Урожай снизился по всей Европе, поэтому в рознице такие цены», — пояснил председатель ассоциации. Однако дальнейшего роста цен на картофель не ожидается, отметил он.

В прошлом году в Чешской Республике было собрано более 583 тысяч тонн этих корнеплодов. По данным статистики, производство упало более чем на 15%.

Источник: zpravy.aktualne.cz

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Фрукты и овощи Чехия магазины цены
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