Чешский картофель в магазинах почти закончился

По данным Чешской картофельной ассоциации, прошлогодний неурожай привел к уменьшению запасов и подорожанию этого вида корнеплодов. Картофель продается в магазинах по цене от 14 до 18 крон за килограмм.

Встречаются и цены выше 20 крон, в основном на расфасованную продукцию. Картофель чешских производителей фактически уже распродан, большая часть этого вида овощей импортируется, заявил председатель ассоциации Йозеф Краличек. Первый отечественный картофель может появиться только в конце мая.

По данным Чешского статистического управления, в этом феврале цены сельскохозяйственной продукции были на 55% выше, чем годом ранее.

«Урожай снизился по всей Европе, поэтому в рознице такие цены», — пояснил председатель ассоциации. Однако дальнейшего роста цен на картофель не ожидается, отметил он.

В прошлом году в Чешской Республике было собрано более 583 тысяч тонн этих корнеплодов. По данным статистики, производство упало более чем на 15%.

Источник: zpravy.aktualne.cz