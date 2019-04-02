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Истек срок подачи налоговой декларации

Истек срок подачи налоговой декларации

Марина Комарова 599 0
1 апреля был последний день сдачи налоговых деклараций в Чехии. Тем не менее Налоговый кодекс допускает задержку в пять рабочих дней после установленного срока. Таким образом, до понедельника, 8 апреля, подать налоговую декларацию можно без штрафных санкций.
Фото: Jan Langer
Истек срок подачи налоговой декларации

Согласно статистике Главного финансового управления Чехии, некоторые предприниматели и фирмы откладывают сдачу налоговых деклараций до последнего дня. По данным на пятницу, 29 марта, от частных лиц было получено около 1,5 млн налоговых отчетов, или 70% от ожидаемого количества. Среди компаний этот показатель еще хуже — около 200 тысяч, или чуть более 45% от общего числа. Можно предположить, что налогоплательщики будут использовать следующие пять дней, когда налоговую декларацию можно подать без штрафных санкций. Так, в прошлом году за указанный срок поступило еще около 300 тысяч деклараций от фирм и индивидуальных предпринимателей.

Любой, кто подаст налоговую декларацию в этом году после 8 апреля, может быть оштрафован. Штраф составляет 0,05% от установленного налога за каждый день просрочки. «Сумма процентов за просрочку платежа соответствует ставке репо, установленной Чешским национальным банком, плюс 14 процентных пунктов, которые действуют в первый день соответствующего календарного полугодия», — объясняет налоговый эксперт Габриэла Иванко. Поскольку 2 ноября 2018 года Чешский национальный банк увеличил ставку репо до 1,75%, штрафы за просрочку будут выше, чем в прошлом году.

Например, для налога в размере 30 тысяч чешских крон с 90-дневной задержкой проценты по задолженности составят 1 165 крон.  В прошлом году налоговые штрафы превысили 443 млн крон.

Если у фирмы или предпринимателя есть налоговый консультант, то срок сдачи налоговой декларации продляется до 31 июля 2019 года. 

Источник: zpravy.aktualne.cz

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Темы
налоги индивидуальный предприниматель бизнес Чехия
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