Smartwings летом уменьшит количество полетов на 8% из-за Boeing 737 MAX

Smartwings предложит клиентам, которых затронут изменения, воспользоваться другими рейсами. Пассажирам, чей рейс будет отменен без возможности зарезервировать другой полет, вернут деньги за билеты.
«Мы очень сожалеем о ситуации, которая сложилась, тем более что это не наша вина. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать ущерб из-за отстранения от полетов самолетов Boeing 737 MAX, вносим изменения в расписание и заменяем эти самолеты другими», — сказал Роман Вик, генеральный директор Smartwings. Перевозчик, вероятно, потребует от американской авиастроительной компании возместить ущерб.
737 MAX был запрещен к использованию Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) после мартовской аварии в Эфиопии. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта вскоре после вылета из Аддис-Абебы, Эфиопия. На борту находились 157 человек, все они погибли. Аналогичное воздушное судно попало в аварию в октябре прошлого года: самолет Lion Air с 181 пассажиром и восемью членами экипажа на борту разбился вскоре после вылета из аэропорта Джакарты.
В пятницу компания Boeing сообщила, что обнаружила еще одну ошибку при исправлении проблемы с программным обеспечением системы стабилизации MCAS (эфиопские следователи называют этот сбой одной из причин мартовской трагедии).
Источник: ct24.ceskatelevize.cz