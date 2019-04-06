Smartwings летом уменьшит количество полетов на 8% из-за Boeing 737 MAX

Авиакомпания Smartwings летом сократит количество рейсов по определенным направлениям. Это связано с запретом на использование самолетов Boeing 737 MAX на территории стран ЕС и других государств из-за авиакатастроф. Перевозчик имеет в своем распоряжении семь таких самолетов.

Smartwings предложит клиентам, которых затронут изменения, воспользоваться другими рейсами. Пассажирам, чей рейс будет отменен без возможности зарезервировать другой полет, вернут деньги за билеты.

«Мы очень сожалеем о ситуации, которая сложилась, тем более что это не наша вина. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать ущерб из-за отстранения от полетов самолетов Boeing 737 MAX, вносим изменения в расписание и заменяем эти самолеты другими», — сказал Роман Вик, генеральный директор Smartwings. Перевозчик, вероятно, потребует от американской авиастроительной компании возместить ущерб.

737 MAX был запрещен к использованию Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) после мартовской аварии в Эфиопии. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта вскоре после вылета из Аддис-Абебы, Эфиопия. На борту находились 157 человек, все они погибли. Аналогичное воздушное судно попало в аварию в октябре прошлого года: самолет Lion Air с 181 пассажиром и восемью членами экипажа на борту разбился вскоре после вылета из аэропорта Джакарты.

В пятницу компания Boeing сообщила, что обнаружила еще одну ошибку при исправлении проблемы с программным обеспечением системы стабилизации MCAS (эфиопские следователи называют этот сбой одной из причин мартовской трагедии).