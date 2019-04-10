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В Чехии появится четвертый мобильный оператор

В Чехии появится четвертый мобильный оператор

Марина Комарова 691 0
Во второй половине 2019 года Чехия планирует открыть рынок для четвертого оператора мобильной связи. Проект условий для проведения аукциона по созданию высокоскоростной сети 5G, как сообщил премьер-министр Андрей Бабиш, утвердило правительство.
В Чехии появится четвертый мобильный оператор
Предстоящий аукцион частот для сетей 5G в диапазоне 700 МГц и 3,5 ГГц может принести около 8 млрд крон, что аналогично предыдущему конкурсу на частоты LTE в 2013 году. Частоты будут выделены на 15 лет. «Каждый, кто хочет, может принять участие в аукционе и обратиться в Чешское телекоммуникационное управление. Мы со стороны правительства будем активны и постараемся найти инвесторов», — сказал Бабиш.
 
Новый мобильный оператор также будет иметь право на национальный роуминг в существующих сетях операторов в дополнение к одной трети частот, предлагаемых сейчас, пока не построит собственную сеть. «Мы должны быть уверены, что существующие операторы пустят нового на рынок», — сказал Бабиш.
 
Помимо чешских мобильных операторов T-Mobile, O2 и Vodafone, интерес к аукциону проявил Nordic Telecom, который работает в диапазоне 420 МГц. По данным Министерства промышленности и торговли, в торгах могут участвовать инвесторы из Европы, а также из Южной Кореи и США.
 
Бабиш обещает падение цен на мобильную связь с появлением четвертого оператора. Согласно нескольким международным исследованиям, цены на такие услуги, включая передачу данных, в Чешской Республике одни из самых высоких в Европе. 
 
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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Темы
мобильный телефон мобильная связь Чехия Андрей Бабиш
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