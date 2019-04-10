В Чехии появится четвертый мобильный оператор

Во второй половине 2019 года Чехия планирует открыть рынок для четвертого оператора мобильной связи. Проект условий для проведения аукциона по созданию высокоскоростной сети 5G, как сообщил премьер-министр Андрей Бабиш, утвердило правительство.

Предстоящий аукцион частот для сетей 5G в диапазоне 700 МГц и 3,5 ГГц может принести около 8 млрд крон, что аналогично предыдущему конкурсу на частоты LTE в 2013 году. Частоты будут выделены на 15 лет. «Каждый, кто хочет, может принять участие в аукционе и обратиться в Чешское телекоммуникационное управление. Мы со стороны правительства будем активны и постараемся найти инвесторов», — сказал Бабиш.

Новый мобильный оператор также будет иметь право на национальный роуминг в существующих сетях операторов в дополнение к одной трети частот, предлагаемых сейчас, пока не построит собственную сеть. «Мы должны быть уверены, что существующие операторы пустят нового на рынок», — сказал Бабиш.

Помимо чешских мобильных операторов T-Mobile, O2 и Vodafone, интерес к аукциону проявил Nordic Telecom, который работает в диапазоне 420 МГц. По данным Министерства промышленности и торговли, в торгах могут участвовать инвесторы из Европы, а также из Южной Кореи и США.

Бабиш обещает падение цен на мобильную связь с появлением четвертого оператора. Согласно нескольким международным исследованиям, цены на такие услуги, включая передачу данных, в Чешской Республике одни из самых высоких в Европе.