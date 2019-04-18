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Магазины в Чехии будут открыты в пятницу и закрыты в понедельник

Магазины в Чехии будут открыты в пятницу и закрыты в понедельник

Марина Комарова 261 0
В пятницу, 19 апреля, все магазины общей площадью свыше 200 квадратных метров будут открыты. В пасхальный понедельник, 22 апреля, крупные торговые сети не работают.
Магазины в Чехии будут открыты в пятницу и закрыты в понедельник

Через два с половиной года после принятия закона о закрытии магазинов в праздничные дни люди зачастую не понимают, когда можно без проблем совершить покупки, а когда — нет. Пасхальные праздники этого года могут подтвердить, что закон противоречив. В Страстную пятницу, один из самых важных праздников для христиан, крупные магазины будут работать в обычном режиме, а в пасхальный понедельник все торговые центры закроются. Правило не распространяется на небольшие торговые точки (площадью менее 200 квадратных метров). Исключением также являются, например, магазины в аэропортах, на вокзалах, автозаправочных станциях, при больницах.

Чешская торговая инспекция контролирует соблюдение запрета.

Подавляющее большинство торговых сетей сохранит в пятницу обычные часы работы. Магазины будут открыты и в воскресенье. Тем не менее Tesco закроет свои круглосуточные торговые точки в этот день уже в 23:00. 

Чешская почта будет работать по специальному графику в пятницу и понедельник. Некоторые филиалы закроются на оба дня.
 
Alza в понедельник тоже будет закрыта, так как в прошлом году компания несколько раз нарушала закон, работая в праздничные дни, и теперь ей грозит штраф свыше 1 млн крон. Сейчас компания занята обжалованием предыдущих штрафов в суде.

Источник: idnes.cz

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магазины Чехия праздники
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