Магазины в Чехии будут открыты в пятницу и закрыты в понедельник

В пятницу, 19 апреля, все магазины общей площадью свыше 200 квадратных метров будут открыты. В пасхальный понедельник, 22 апреля, крупные торговые сети не работают.

Через два с половиной года после принятия закона о закрытии магазинов в праздничные дни люди зачастую не понимают, когда можно без проблем совершить покупки, а когда — нет. Пасхальные праздники этого года могут подтвердить, что закон противоречив. В Страстную пятницу, один из самых важных праздников для христиан, крупные магазины будут работать в обычном режиме, а в пасхальный понедельник все торговые центры закроются. Правило не распространяется на небольшие торговые точки (площадью менее 200 квадратных метров). Исключением также являются, например, магазины в аэропортах, на вокзалах, автозаправочных станциях, при больницах.

Чешская торговая инспекция контролирует соблюдение запрета.

Подавляющее большинство торговых сетей сохранит в пятницу обычные часы работы. Магазины будут открыты и в воскресенье. Тем не менее Tesco закроет свои круглосуточные торговые точки в этот день уже в 23:00.

Чешская почта будет работать по специальному графику в пятницу и понедельник. Некоторые филиалы закроются на оба дня.



Alza в понедельник тоже будет закрыта, так как в прошлом году компания несколько раз нарушала закон, работая в праздничные дни, и теперь ей грозит штраф свыше 1 млн крон. Сейчас компания занята обжалованием предыдущих штрафов в суде.

Источник: idnes.cz