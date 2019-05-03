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Чешский национальный банк повысил процентные ставки

Чешский национальный банк повысил процентные ставки

Марина Комарова 124 0
Ключевая процентная ставка, на которой основаны проценты по коммерческим кредитам, выросла на 0,25 процентного пункта до 2%. Это первое повышение ставки с ноября прошлого года. Банки заявили, что пока не планировали менять ценообразование по ипотечным кредитам и ожидают дальнейшего развития ситуации на рынке.
Чешский национальный банк повысил процентные ставки
«Повышение ставок является реакцией на внутреннее инфляционное давление», - сказал управляющий Чешского национального банка (ЧНБ) Иржи Руснок, добавив, что решение основано на новом макроэкономическом прогнозе ЧНБ. «Что касается дальнейшего развития, оно открыто. Пока мы не видим необходимости в дальнейшем повышении ставок в следующем году», - добавил Руснок. По словам Руснока, все семь членов совета директоров ЧНБ проголосовали за решение о повышении процентных ставок.
 
«Как и ожидалось, ЧНБ увеличил свою ключевую процентную ставку с 1,75% до 2%. Это самый высокий показатель за последние 10 лет, но решение было ожидаемым», - сказал главный экономист ING Bank Якуб Сейдлер.
 
«Внутренняя инфляция, рост цен в промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг и строительстве, значительный рост заработной платы и устойчивость внутренней экономики были, по нашему мнению, основными причинами, по которым Чешский национальный банк продолжил ужесточать денежно-кредитную политику», - объясняет экономист Komerční banka Виктор Цейзель.
 
В то же время Руснок отметил, что в будущем нельзя исключать повышения или снижения ставок. Тем не менее, базовый сценарий CNB этого не предусматривает.  Влияние решения ЧНБ на ставки по ипотечным кредитам будет очень ограниченным, поскольку они, в основном, соответствуют рыночным процентным ставкам с более длительными сроками погашения, полагают аналитики. Чешские банки заявили, что не будут повышать процентные ставки по ипотечным кредитам. «По ипотечным кредитам мы корректируем ставки на постоянной основе в соответствии с ситуацией на рынке, в настоящее время наши ставки начинаются с 2,89 процента», - сказала пресс-секретарь Райффайзенбанка Петра Копецка. Komerční banka также не планирует изменение ставок.
 
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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Темы
банки ипотеки кредитование
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