Чешский национальный банк повысил процентные ставки

«Повышение ставок является реакцией на внутреннее инфляционное давление», - сказал управляющий Чешского национального банка (ЧНБ) Иржи Руснок, добавив, что решение основано на новом макроэкономическом прогнозе ЧНБ. «Что касается дальнейшего развития, оно открыто. Пока мы не видим необходимости в дальнейшем повышении ставок в следующем году», - добавил Руснок. По словам Руснока, все семь членов совета директоров ЧНБ проголосовали за решение о повышении процентных ставок.
«Как и ожидалось, ЧНБ увеличил свою ключевую процентную ставку с 1,75% до 2%. Это самый высокий показатель за последние 10 лет, но решение было ожидаемым», - сказал главный экономист ING Bank Якуб Сейдлер.
«Внутренняя инфляция, рост цен в промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг и строительстве, значительный рост заработной платы и устойчивость внутренней экономики были, по нашему мнению, основными причинами, по которым Чешский национальный банк продолжил ужесточать денежно-кредитную политику», - объясняет экономист Komerční banka Виктор Цейзель.
В то же время Руснок отметил, что в будущем нельзя исключать повышения или снижения ставок. Тем не менее, базовый сценарий CNB этого не предусматривает. Влияние решения ЧНБ на ставки по ипотечным кредитам будет очень ограниченным, поскольку они, в основном, соответствуют рыночным процентным ставкам с более длительными сроками погашения, полагают аналитики. Чешские банки заявили, что не будут повышать процентные ставки по ипотечным кредитам. «По ипотечным кредитам мы корректируем ставки на постоянной основе в соответствии с ситуацией на рынке, в настоящее время наши ставки начинаются с 2,89 процента», - сказала пресс-секретарь Райффайзенбанка Петра Копецка. Komerční banka также не планирует изменение ставок.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz