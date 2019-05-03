Чешский национальный банк повысил процентные ставки

Ключевая процентная ставка, на которой основаны проценты по коммерческим кредитам, выросла на 0,25 процентного пункта до 2%. Это первое повышение ставки с ноября прошлого года. Банки заявили, что пока не планировали менять ценообразование по ипотечным кредитам и ожидают дальнейшего развития ситуации на рынке.

«Повышение ставок является реакцией на внутреннее инфляционное давление», - сказал управляющий Чешского национального банка (ЧНБ) Иржи Руснок, добавив, что решение основано на новом макроэкономическом прогнозе ЧНБ. «Что касается дальнейшего развития, оно открыто. Пока м ы не видим необходимости в дальнейшем повышении ставок в следующем году», - добавил Руснок. По словам Руснока, все семь членов совета директоров ЧНБ проголосовали за решение о повышении процентных ставок.

«Как и ожидалось, ЧНБ увеличил свою ключевую процентную ставку с 1,75% до 2%. Это самый высокий показатель за последние 10 лет, но решение было ожидаемым», - сказал главный экономист ING Bank Якуб Сейдлер.

«Внутренняя инфляция, рост цен в промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг и строительстве, значительный рост заработной платы и устойчивость внутренней экономики были, по нашему мнению, основными причинами, по которым Чешский национальный банк продолжил ужесточать денежно-кредитную политику», - объясняет экономист Komerční banka Виктор Цейзель.