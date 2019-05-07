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Страховые компании Чехии перестанут оплачивать очки людям старше 14 лет

Страховые компании Чехии перестанут оплачивать очки людям старше 14 лет

Марина Комарова 116 0
Медицинские страховые компании перестанут оплачивать изготовление очков для детей старше 14 лет и взрослых. Сейчас страховщики возмещают стоимость стеклянных линз для этих категорий населения и компенсируют 150 крон из цены оправы.
Страховые компании Чехии перестанут оплачивать очки людям старше 14 лет

Поправка об отмене этих компенсаций внесена в закон о государственном медицинском страховании и вступит в силу в августе.

«Оправы для очков будут оплачиваться только для возрастной группы до 14 лет включительно, для остальных компенсации будут отменены. Линзы будут покрываться государственным медицинским страхованием по ограниченным показаниям», — рассказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Чехии Габриэла Штепанова.

В прошлом году страховые компании выделили более 100 млн крон на оправы для взрослых и еще десятки миллионов крон заплатили за линзы.

Сейчас взрослые имеют право на возмещение полной стоимости очков за счет государственного медицинского страхования раз в три года. Страховая компания оплачивает обычные стеклянные линзы и вносит 150 крон в качестве компенсации за оправу. В оптике, которая имеет договор со страховщиками, самые простые оправы для очков должны быть доступны бесплатно. Ваучер, выданный офтальмологом, действителен в течение трех месяцев.

Источник: novinky.cz

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Темы
врачи Чехия страхование страховые компании
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