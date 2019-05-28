Нефть снова течет по трубопроводу «Дружба» в Чехию

После месячного перерыва 27 мая по нефтепроводу «Дружба» в Чехию вновь начала поступать российская нефть. Около 12 часов дня были возобновлены поставки из Словакии и запущены насосы на чешском участке нефтепровода.

Фото: Vasily Fedosenko, Reuters

Об этом сообщила пресс-секретарь компании Mero Радомира Долежалова.

Поставки нефти, загрязненной органическим хлоридом, могли привести к повреждению нефтеперерабатывающих заводов, поэтому ряд стран в апреле приостановили импорт российского сырья. Черное золото из государственных запасов с 1 мая поступало на нефтеперерабатывающий завод холдинга Unipetrol в Литвинове. Государство предоставило Unipetrol два кредита общим объемом свыше 100 тысяч тонн нефти. Годовая мощность Литвиновского НПЗ составляет почти 6 млн тонн.

Unipetrol не хочет комментировать расходы, связанные с этой проблемой. «Есть различные варианты решения вопроса о возможной компенсации. В настоящее время мы их анализируем», — заявил в понедельник представитель компании Павел Кайдл. Согласно источникам ČTK, общие затраты Unipetrol в связи с загрязненной российской нефтью составляют сотни миллионов крон.

Аналитик компании ENA Йиржи Гавор отметил, что Unipetrol может получить нефть для пополнения государственных резервов по более выгодной цене, чем это было на момент выдачи кредитов. Стоимость первого кредита в начале мая составила около 70 млн крон.

Источник: novinky.cz