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Каждый пятый чех выплачивает ипотечный кредит

Каждый пятый чех выплачивает ипотечный кредит

Марина Комарова 103 0
Каждый пятый чех сейчас имеет ипотечный кредит, еще десятая часть населения планирует взять ипотеку. Основная мотивация — желание купить собственное жилье. Ипотечные кредиты составляют до 70% общего долга чешских домохозяйств.
Каждый пятый чех выплачивает ипотечный кредит

Высокие цены на недвижимость, а также ужесточение условий ипотечного кредитования привели к постепенному сокращению количества и объема новых ипотечных кредитов. В 2018 году выдано в общей сложности 99,5 тысячи новых ипотечных кредитов, что на 10 тысяч меньше, чем в 2017 году. 

В первом квартале этого года банки выдали около 16 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 35 млрд крон. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на семь тысяч ипотечных кредитов (и на 14 млрд крон) меньше. 

По словам директора по исследованиям агентства SC&C Яны Гамановой, чехи считают свою квартиру или дом лучшей инвестицией к пожилому возрасту. В то же время многие чехи намерены десятилениями жить в одном месте, в одной квартире или доме, поскольку не привыкли переезжать в поисках работы.

По сравнению с другими странами ЕС уровень владения недвижимостью в Чешской Республике выше среднего: если в странах ЕС этот показатель составляет 69%, то в Чехии — 78%.

Около 20% населения берет ипотеку из-за реконструкции существующего жилья. Из тех, кто все еще планирует оформить ипотечный кредит, пятая часть будет финансировать покупку земли для постройки собственного дома.

Сумма ипотечного кредита обычно колеблется от одного до двух миллионов крон. Более четверти чехов имеют ипотечный кредит до 1 млн крон. Примерно каждый восьмой выплачивает ипотеку от двух до трех миллионов, а также свыше трех миллионов крон. Чехи чаще всего (66%) выбирают период погашения в 20 лет. По данным Fincentrum Hypoindex, средняя процентная ставка снижается третий год подряд. В апреле она достигла 2,85%.

Источник: novinky.cz

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Темы
ипотеки кредитование Чехия недвижимость покупка недвижимости
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