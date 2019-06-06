Холдинг Agrofert останется без сельскохозяйственных дотаций

Чешский Государственный аграрный интервенционный фонд (SZIF) останавливает выплату ранее утвержденных дотаций холдингу Agrofert. Речь идет о субсидиях за период с февраля 2017 года, когда премьер-министр республики Андрей Бабиш перевел холдинг в трастовый фонд в связи с поправкой к закону о конфликте интересов.

Также приостанавливаются выплаты дотаций предприятиям, принадлежащим членам семьи главы Министерства сельского хозяйства Чехии Мирослава Томана, за период с августа 2018 года.

«Мы готовимся к остановке этих платежей, у нас есть такая возможность, мы знаем, как это осуществить», — заявил директор Директор SZIF Мартин Шебестиан. Он объяснил данное решение последним аудиторским заключением Европейской комиссии насчет возможного конфликта интересов Бабиша и Томана. Этот документ чешский Минсельхоз получил в среду, 5 июня. Принимаемые меры Шебестиан назвал превентивными.

Мирослав Томан в свою очередь заявил, что в документе уже обнаружен ряд ошибок, в частности ссылки на несуществующие правовые нормы. Также он назвал европейский аудит «атакой на чешское сельское хозяйство».

«Мы уважаем точку зрения DG Agri (управления Еврокомиссии по сельскому хозяйству) и не хотим обострять ситуацию, поэтому со своей стороны решили приостановить эти платежи. Мы продолжим вести переговоры, чтобы разобраться с расхождениями в наших позициях по правовым вопросам», — добавил Шебестиан.

Он пояснил, что последний проект аудита состоит из трех частей. Первая из них посвящена возможному конфликту интересов Андрея Бабиша и Agrofert. В частности, там говорится о 12 проектах холдинга, которым были одобрены дотации на сумму в 63 млн крон. Во второй части рассмотрены общие процедуры и расходы, а в третьей говорится о возможном конфликте интересов Мирослава Томана.

Премьер-министр отказался комментировать журналистам решение SZIF, заявив, что ушел из Agrofert в январе 2014 года. «Я не имею никакого влияния на свою бывшую компанию и веду себя в соответствии с законом», — добавил он.

Тем временем адвокат Михаэль Бартончик 6 июня лично передал в пражскую прокуратуру предложение остановить уголовное преследование Андрея Бабиша в связи с делом фирмы Čapí hnízdo.

«Мы предлагаем прекратить преследование моего клиента по той причине, что поступок, в котором он обвиняется, с нашей точки зрения не является преступлением», — заявил адвокат.

Михаэль Бартончик также представляет в деле Čapí hnízdo интересы супруги премьер-министра Моники и его дочери от первого брака Адрианы Бобековой.

Источник: novinky.cz