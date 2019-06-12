Рост цен ускорился в мае — больше всего подорожали жилье и продукты

В мае потребительские цены выросли на 2,9% в годовом исчислении, тогда как в апреле данный показатель составлял 2,8%. Об этом сообщает Чешское статистическое управление.

Больше всего подорожали жилье и продукты питания, особенно картофель. С другой стороны, одежда, почтовые и телекоммуникационные услуги стали дешевле, чем в мае прошлого года. Аналитики ожидают, что годовая инфляция замедлится до 2,6%.

«В месячном исчислении рост цен на продукты питания в мае составил 2%, что стало основной причиной более высокой инфляции, чем ожидалось. Таким образом, годовой рост цен на продовольствие ускорился с 1,8 до 2,8%, а его вклад в годовую инфляцию — на 0,2 процентных пункта», — пояснил главный экономист ING Bank Якуб Сейдлер.

По сравнению с апрелем потребительские цены выросли на 0,7%. Картофель подорожал на 88,4%, пиво — на 7,2%, мясо — на 2,2% в годовом исчислении. Как и ожидалось, цены на топливо также выросли, прибавив 3,1% по сравнению с апрелем.

По мнению аналитиков, на инфляцию сильно влияют цены на услуги. «На них приходится почти 40% потребительской корзины, и в этом году их цены растут относительно быстро. В начале года рост составлял почти 4%, в мае — 3,4%», — сказал Сейдлер. Важную роль играют расходы на жилье: в 2019 году они увеличились на 6%. Основной причиной стал рост цен на электроэнергию.

«Электричество подорожало на 12% по сравнению с прошлым годом. Рост цен на электроэнергию в этом году уже не должен быть таким заметным, но домохозяйствам стоит готовиться к повышению цен в ближайшие годы в среднем на десять процентов в год», — отметил главный экономист Czech Fund Лукаш Кованда. Основная причина — переход на более экологичные, но при этом более дорогие источники энергии. Кованда добавил, что в следующие месяцы уровень инфляции постепенно снизится до 2%.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz