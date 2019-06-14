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Mall Group продаст одному из своих акционеров прайс-агрегатор Heureka

Mall Group продаст одному из своих акционеров прайс-агрегатор Heureka

Марина Комарова 34 0
Новым владельцем Heureka станет один из трех нынешних акционеров Mall Group - PPF Group Петра Келлнера, совладельцы Даниэль Кржетински и Патрик Ткач или инвестиционная группа Rockaway. Полученные от сделки 7,5 млрд крон пойдут на развитие бизнеса Mall Group.
Mall Group продаст одному из своих акционеров прайс-агрегатор Heureka

Об этом рассказал Якуб Гаврлант, совладелец и генеральный директор Mall Group, в которую входит прайс-агрегатор Heureka.

Возможная продажа Heureka стала обсуждаться в прошлом году. По словам Гаврланта, поступили два предложения от кандидатов из-за рубежа, которые оценили стоимость компании в сумму не выше 7,5 млрд крон. В итоге нынешние владельцы изменили свою стратегию. По словам гендиректора Mall Group, операционная прибыль агрегатора в 2018 году увеличилась на десятки процентов до 546 млн крон по сравнению с 2017 годом.

Гавралнт напомнил, что некоторые конкурирующие интернет-магазины в прошлом протестовали против того, что Heureka будет частью группы Mall. Они утверждали, что прайс-агрегатор перестанет быть беспристрастным и будет отдавать предпочтение товарам компаний Mall Group. Поэтому некоторые интернет-магазины покинули Heureka (например, Alza).

В Mall Group, в которую, помимо интернет-магазина Mall.cz, входят также магазины CZC.cz, Košík.cz и Vivantis. PPF принадлежат 40% акций компании, столько же имеет Křetínský и Tkáč, оставшиеся 20% принадлежат Rockaway.

В Mall Group работает более двух тысяч человек, а объем продаж в прошлом году превысил 16 млрд крон. Помимо Чешской Республики, группа предлагает свои услуги в шести других странах Центральной и Восточной Европы.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
бизнес Чехия интернет магазины
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