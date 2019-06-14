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Владиславский зал Пражского Града впервые сдали в аренду для корпоративного мероприятия

Владиславский зал Пражского Града впервые сдали в аренду для корпоративного мероприятия

Александра Кириченко 152 0
В зале, где проходят инаугурации, празднования годовщины возникновения независимого государства и другие официальные мероприятия на высшем уровне, состоится гала-ужин бренда Louis Vuitton. Пресс-секретарь администрации Пражского Града Давид Шебек подтвердил, что корпоративная акция запланирована на 22 июня.
Фото: Rubén Vique, flickr
Владиславский зал Пражского Града впервые сдали в аренду для корпоративного мероприятия

За аренду помещения французская марка заплатила 605 тысяч крон с НДС, то есть около 15,5 млн крон.

Ранее коммерческие мероприятия во Владиславском зале Старого королевского дворца не проводились ни разу. Обычно для этих целей в аренду сдают другие помещения Пражского Града, например Испанский зал, зал для игры в мяч в Королевском саду или галерею Рудольфа.

«Администрация Пражского Града ищет способы увеличить доходы. С одной стороны, можно понять, что Град должен жить, быть самостоятельным и способным заработать. С другой стороны, я не уверен, что Владиславский зал, связанный с чешской идентичностью, стоит использовать таким образом в будущем. От категоричных оценок я воздержусь», — прокомментировал ситуацию Ладислав Шпачек, который в свое время был пресс-секретарем Вацлава Гавела.

В гала-ужине Louis Vuitton, согласно заключенному с администрацией Пражского Града договору, примут участие 340 гостей — клиенты бренда со всего мира. Во время банкета с коктейлями им представят эксклюзивные драгоценности стоимостью в миллионы евро. Сам вечер продлится с 15:00 до 23:00, а подготовка к нему во Владиславском зале начнется заранее, 19 июня. 23-28 июня презентация драгоценностей Louis Vuitton продолжится в Тройском замке, который марка также взяла в аренду, заплатив за это 4,551 млн крон без НДС.

Источник: aktualne.cz

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Темы
Пражский град аренда недвижимости
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