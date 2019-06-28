Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.43
USD
22.35
RUB
0.36
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
01d 25 °C
Шесть из десяти жителей Чехии инвестируют в недвижимость

Шесть из десяти жителей Чехии инвестируют в недвижимость

Марина Комарова 484 0
За последние пять лет недвижимость в Чехии подорожала примерно вдвое. Неудивительно, что для жителей страны это самый популярный способ инвестиций.
Шесть из десяти жителей Чехии инвестируют в недвижимость

В ходе опроса, проведенного Expobank CZ, почти 60% респондентов назвали недвижимость — квартиры, дома и земельные участки — основным инвестиционным инструментом. По оценкам девелоперов, около 30% квартир, в основном в крупных городах, были куплены как местными жителями, так и иностранцами ради вложения средств.

Примерно треть респондентов выбирают в качестве инвестиционного инструмента накопительные счета. Около 25% чехов также используют паевые инвестиционные фонды и облигации. Пятая часть опрошенных предпочитает драгоценные металлы.

«Золото, серебро и платина сохраняют ценность. Они держат реальную цену в отличие от денег», — заявил Владимир Бруна, глава компании Golden Gate.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
инвестиции Чехия недвижимость покупка недвижимости деньги банки
Читайте
по теме 
Китайцы пообещали Земану миллиардные инвестиции
25.04.2019 13:25 Экономика
Китайцы пообещали Земану миллиардные инвестиции
2010 0
В Чехии планируют создать экспортный хаб
07.03.2019 12:40 Экономика
В Чехии планируют создать экспортный хаб
1566 0
В Чехии свыше 30 тыс. долларовых миллионеров
27.02.2019 09:05 Экономика
В Чехии свыше 30 тыс. долларовых миллионеров
2703 0
Чешская компания INFOBUS инвестирует в белорусский рынок
29.01.2019 21:10 Пресс-релизы
Чешская компания INFOBUS инвестирует в белорусский рынок
1996 0
Последние новости:
28
июня
В Чехии подростки могут официально подрабатывать на каникулах с 15 лет
28.06.2019 14:35 Экономика
В Чехии подростки могут официально подрабатывать на каникулах с 15 лет
232 0
Пражский выставочный центр открывает новые игровые площадки и места для отдыха
28.06.2019 11:57 Экономика
Пражский выставочный центр открывает новые игровые площадки и места для отдыха
231 0
Чехи стали меньше наказывать детей за плохие оценки
28.06.2019 10:31 Общество
Чехи стали меньше наказывать детей за плохие оценки
192 0
27
июня
Пассажиров пражского метро в ближайшие дни ждут серьезные неудобства
27.06.2019 17:23 Общество
Пассажиров пражского метро в ближайшие дни ждут серьезные неудобства
1315 0
Названы самые популярные у туристов места в Праге и во всей Чехии
27.06.2019 15:54 Культура
Названы самые популярные у туристов места в Праге и во всей Чехии
1787 0
Чехи паникуют из-за комаров в Хорватии
27.06.2019 13:36 Общество
Чехи паникуют из-за комаров в Хорватии
1250 0
В публикациях на Facebook врачи и искусственный интеллект могут распознать психоз, алкоголизм и диабет
27.06.2019 10:29 Общество
В публикациях на Facebook врачи и искусственный интеллект могут распознать психоз, алкоголизм и диабет
463 0
Оппозиция не смогла вынести вотум недоверия правительству Бабиша
27.06.2019 09:26 Политика
Оппозиция не смогла вынести вотум недоверия правительству Бабиша
593 0
26
июня
Чешская почта решила сократить штат на 7000 человек
26.06.2019 17:52 Экономика
Чешская почта решила сократить штат на 7000 человек
654 0
Более 20% чешских детей страдают от избыточного веса или ожирения
26.06.2019 13:31 Общество
Более 20% чешских детей страдают от избыточного веса или ожирения
447 0


Мобильная версия