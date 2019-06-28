Шесть из десяти жителей Чехии инвестируют в недвижимость

За последние пять лет недвижимость в Чехии подорожала примерно вдвое. Неудивительно, что для жителей страны это самый популярный способ инвестиций.

В ходе опроса, проведенного Expobank CZ, почти 60% респондентов назвали недвижимость — квартиры, дома и земельные участки — основным инвестиционным инструментом. По оценкам девелоперов, около 30% квартир, в основном в крупных городах, были куплены как местными жителями, так и иностранцами ради вложения средств.

Примерно треть респондентов выбирают в качестве инвестиционного инструмента накопительные счета. Около 25% чехов также используют паевые инвестиционные фонды и облигации. Пятая часть опрошенных предпочитает драгоценные металлы.

«Золото, серебро и платина сохраняют ценность. Они держат реальную цену в отличие от денег», — заявил Владимир Бруна, глава компании Golden Gate.

Источник: novinky.cz