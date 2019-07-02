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Возобновлены рейсы «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Прагу и обратно

Возобновлены рейсы «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Прагу и обратно

Марина Комарова 611 0
Рейсы по маршруту Екатеринбург — Прага — Екатеринбург возобновлены, сообщает пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».
Возобновлены рейсы «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Прагу и обратно

Рейсы U6-701 Екатеринбург — Прага и U6-702 Прага — Екатеринбург 2 июля вылетят с задержкой из-за ожидания разрешения на вылет.

Ранее авиакомпания сообщила, что в связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты в Чехию «Уральские авиалинии» со 2 июля приостанавливают выполнение рейсов из Праги в Екатеринбург и Жуковский и обратно.

Рейсы U6-701 Екатеринбург — Прага и U6-751 Жуковский — Прага и обратно, запланированные на 2 июля, пока задерживаются на неопределенный срок. «Уральские авиалинии» следят за ситуацией и рассчитывают на ее урегулирование. Пассажиров обо всех изменениях оповещает call-центр авиакомпании. 

Источник: uralairlines.ru

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авиакомпании Чехия Россия
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