Сильная засуха охватила половину Чешской Республики

От аномальной засухи пострадало около 63% территории Чехии. По последним данным портала InterSucho, хуже всего ситуация на северо-востоке Моравии.

InterSucho различает шесть уровней засухи, самый низкий — это пониженная влажность почвы, исключительная и экстремальная засуха — два самых высоких уровня. Степень засухи определяется учеными как отношение фактической насыщенности квадратного метра почвы к средней в период с 1961 по 2010 год.

Поскольку осадков практически нет, ситуация будет ухудшаться по крайней мере до пятницы. Эксперты прогнозируют, что экстремальная засуха достигнет максимума 12 июля, распространившись практически по всей стране. Исключениями станут некоторые районы Шумавы, Высочины, Оломоуцкого края и Южной Моравии.

Фермеры ожидают снижения средней урожайности на 10-30%. Они предполагают, что урожайность снизится в основном у зерновых, рапса и корнеплодов. О наибольшем воздействии засухи сообщают фермеры в округах Литомержице, Лоуны, Мост, Бенешов и Пльзень, где существует риск экстремального ущерба и потери урожая, превышающей 40%.

InterSucho — проект Исследовательского института глобальных изменений CzechGlobe, Университета Менделя в Брно и Государственного земельного управления, который помогает фермерам устранять последствия засухи.

Источник: ceskenoviny.cz