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В этом году физлица и фирмы в Чехии сдали 2,8 млн налоговых деклараций

В этом году физлица и фирмы в Чехии сдали 2,8 млн налоговых деклараций

Марина Комарова 122 0
В этом году индивидуальные предприниматели и компании в Чехии сдали в налоговые органы 2,8 млн деклараций, что на 200 тысяч больше, чем в 2018-м.
В этом году физлица и фирмы в Чехии сдали 2,8 млн налоговых деклараций
Из общего числа отчетов 2,3 млн приходится на физлица и 485 тысяч — на предприятия. Более 22% физических лиц подали декларации в электронном виде, сообщает Финансовое управление Чехии. 
 
«По сравнению с 2017 годом увеличилось количество налогоплательщиков, которые имеют дополнительный доход, не связанный с основной работой», — рассказала Татьяна Рихтерова, директор Финансового управления. В прошлом году число активных налогоплательщиков — физлиц выросло на 30 тысяч, юридических лиц — на 24 тысяч.
 
Электронную форму подачи отчета в этом году выбрали 22,6% налогоплательщиков — физических лиц, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 18%. Что касается компаний, большинство из них предоставляют декларации в электронном виде (93%). 
 
«Все больше и больше налогоплательщиков используют электронную форму подачи деклараций каждый год, поэтому мы интенсивно работаем над проектом “Мои налоги”, который сделает эту процедуру еще проще. Мы считаем, что электронная подача в будущем станет привлекательной для большинства налогоплательщиков», — отметила Рихтерова.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
налоги Министерство финансов бизнес индивидуальный предприниматель Чехия
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